【電話騙案】英國遇詐騙集團扮大使館+公安　鍾鎮濤大女誤墮騙網：太害怕都嚇哭了

藝人鍾鎮濤與前妻章小蕙所生的長女鍾嘉晴（Chloe）已經27歲，昨日（24日）她在社交網站自爆，日前於倫敦遇上詐騙集團，對方分別扮作是中國駐英大使館和廣州市公安局，向Chloe訛稱其身份被盜用來辦理信用卡，為了破案需要索取她的個資料。

Chloe迎合對方進行了連串筆錄後，還被要求不要把事情告訴任何人。最後她向父母透露此事後，才發現自己已經誤墮騙網。

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現在身處倫敦的Chloe，在香港時間昨晚更新社交網站，自爆在當地遇上了詐騙集團。對方來電在電話錄音中自稱是中國駐英大使館的成員，本來在忙的Chloe掛斷了電話，但又再接到對方的來電：「工作人員問了我姓名身份證號（我當時太好奇沒多想就給了我個人資料），查詢後他告訴我了文件公文號，內容為一名9.28入境廣州白雲機場的旅客身上攜帶大量銀行卡被海關稽查，其中一張是以我的名義辦理的。」

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被嚇親的Chloe馬上否認自己涉案，對方則議她向警方報案，並隨即為她轉線到廣州市公安局，她先在電話做筆錄，電話中的警員問她事情經過：「問了幾個問題並囑咐我不要將此事告訴第三人（包括我的父母），理由是害怕到處聲張引起嫌疑人的注意。」

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後來她再應對方要求，下載了一個視訊軟件做筆錄：「我太害怕都嚇哭了，對方還安慰我說沒事的，我沒做錯事就不會有事的，不必為這些事難過。電話掛斷後自稱警方又電話來說我的部分的事情解決了，但因為國家還在調查中不能告訴我細節還說以後接到大使館的電話不必理會。」

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發現被騙

Chloe到晚上還是忍不住，把事情告訴了爸爸鍾鎮濤和後母范姜，范姜聞即指女兒遇上了詐騙集團。此時Chloe才上「小紅書」搜尋相關資料，發現許多留學生都遇過跟她極為類似的事情，幸Chloe只被騙走了部份個人資料，暫時並未有任何財物損失：「希望他們不要拿去做不合法的事，也希望大家都看到不要和我一樣犯傻。」

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與她關係極好的范姜在帖文下留言再度叮囑愛女要小心：「『陌生來電，即刻收線。收線！收線！收線！』懷疑被騙，請即致電18222，要切記！」

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