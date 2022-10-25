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【夫婦關係】丈夫退休將太太當員工管理 妻子崩潰：我變成了他的傭人

親子 11:07 2022/10/25

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日本很多婦女都覺得退休的丈夫在家無所事事，十分麻煩，猶如大型垃圾。

身邊的朋友們開始「登陸」，不少女性朋友的丈夫已退休，丈夫不再回辦公室拼搏，回歸家庭，她們竟然不是高興而是擔心。

「子女終於長大成人了，我也終於有了個人的自由空間，不料丈夫退休在家，每天像管理員工般指手畫腳，令我覺得自己變成了他的傭人！」在一個女性朋友飯局中，美女C說。

「我的丈夫變成超級宅男，比兒子更沉迷手機、電腦，足不出戶，毫無社交，沒有生活情趣，與以前判若兩人。」美女D說。

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她們的怨言，令我想起日本一宗「粗大垃圾」的舊聞。日本很多婦女都覺得退休的丈夫在家無所事事，十分麻煩，猶如大型垃圾。橫濱市資源循環局設有一個網上AI查詢系統，只要輸入想拋棄的大型垃圾，AI會自動回覆費用及處理方法。

有人輸入「丈夫」，系統竟然來一個神回答︰「法國劇作家Armand Salacrou說︰『人因欠缺判斷力而結婚，欠缺忍耐力而離婚，欠缺記憶力而再婚。』你要不要再鍛練一下忍耐力？」

AI的神回答被網民大讚充滿智慧，評論精準，成為一時熱話。想必太多婦女輸入「丈夫」，以致AI不得不學習一下如何回應。

那麼，如果家有退休丈夫，又不想影響夫妻感情，應該怎辦？下回再談。

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全文刊於《晴報》，原題為退休丈夫變「粗大垃圾」

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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