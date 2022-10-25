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【飲食速遞】Häagen-Dazs™ 推出迪士尼派對雪糕冰袋套裝 為派對添滋味

休閒消費 10:58 2022/10/25

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Häagen-Dazs™再次與迪士尼合作，推出一系列的特色雪糕產品，為大家預備冬日甜品，打造派對的歡樂滋味。繼早前推出迪士尼雪糕蛋糕後，本輪登場的是「Häagen-Dazs™派對冰袋套裝 · 迪士尼系列」，冰袋內有12件雪糕產品。

Häagen-Dazs™限定冰袋以迪士尼最具代表性的角色米奇、米妮及唐老鴨為造型設計，並以立體面貌呈現，三位經典主角還原基本步，以復古造型與大家開Party，沿用紅、粉紅、藍三種主角配色為主調，具時尚感和收藏價值。

最新影片推介:

冰袋背面亦各有特色，將三位主角獨有的輪廓注入設計之中，包括米奇經典的紅褲造型、讓人無可抗拒的唐老鴨尾巴，以及米妮與米奇的可愛笑臉。

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每款冰袋皆盛載12件Häagen-Dazs™雪糕產品，包括2件指定口味脆皮雪糕批及10件指定口味迷你雪糕杯，價值$299，並附有迪士尼系列相應角色的Häagen-Dazs™ 外賣雪糕火鍋$50禮券、$50雪糕蛋糕現金券及雪糕蛋糕免費送貨優惠券，於10月26日起，在便利店、超級市場及日資超市發售。

另外，Häagen-Dazs™ 迪士尼系列將陸續有其他聯乘產品推出，可留意Häagen-Dazs™社交平台公佈。

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責任編輯：陳珈希

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