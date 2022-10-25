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【下流上車族】林景程鬧爆鮑起靜觀眾睇到心痛　家寶：養我幾耐？還足畀你啦！

娛樂 12:40 2022/10/25

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由林敏聰、江美儀、鮑起靜等主演的《下流上車族》，因題材夠貼地、演員表現出色獲好評。昨晚（10月24日）播出的《下流上車族》，劇情講Emma婆婆（鮑起靜飾）心愛的貴婦狗次郎走失，於是貼街招尋狗。

但兒子家寶（林景程飾）卻以為Emma故意把次郎收埋，以避過不用送次郎往日本。而且家寶更質疑媽媽後，並連番數落媽媽是恃老賣老，最後Emma婆婆不禁慨嘆原來自己做媽媽是做得不好。

鮑起靜和林景程在這場戲中盡展演技實力，寫實的對白也看得令人動容，難怪二人的「母子情」自播出以來備受讚賞！

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質疑媽媽收起次郎

家寶知道次郎走失後，馬上認為媽媽是在玩，「你個孫病緊，做人嫲嫲唔係咁自私。」Emma婆婆指自己真的弄失了次郎，家寶繼續指媽媽是把次郎藏起來。

當媽媽指自己都已答應赴日本、把次郎藏起來也沒有意思、指自己70歲才學習新事物是很辛苦，家寶再指出媽媽是把狗藏起來：「你係唔想過去，你咪講，你講大話做咩啫，講大話講得多好折墮」！

正當Emma婆婆打算掌摑家寶時，家寶一手捉著媽媽，然後又話：「你話我講大話，依家知點解，我似你」。

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爆seed數落媽媽

接著，家寶爆seed地指出媽媽的缺點，「你份人固執、自私、野蠻、恃老賣老，你好惡頂啊！」

他續說：「你睇我外父外母，淨係佢地唔想同你住？我係你個仔，我都唔想同你住啊！」然後Emma婆婆問是否因此而安排她入住老人院，家寶即忟憎地說其實老人院院費頗貴，更稱：「你養我幾耐？用幾多錢？我還足畀你啦！我做足做仔嘅責任，你做阿嫲呢？攪呢攪撈就係要害死個孫！」

Emma聽後失落地說：「原本在你眼中，我做人阿媽、阿嫲係咁失敗。」

鮑起靜在此幕表現出聽到兒子責備時，兩眼泛淚光既心痛又委屈同時感慚愧的複雜情緒，到最後完全失落，表現非常有感染力，完全騷出影后級完美演技。至於對手林景程亦表現到位，二人合作充滿火花。

網民亦紛紛在TVB的Facebook專頁留言：「睇到我好心酸」、「林景程同鮑姐都演得好好」、「欣賞林景程的演技，希望今年台慶，佢可以有份角逐最佳男配角。 」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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