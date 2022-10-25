【育兒心得】每個父母有不同教子女方法 勿以自己的價值觀去判斷或批評他人

▲ 《 寶寶大過天》劇照

上星期六是我的生日，早上到了主題公園享受免費入場優惠。天氣非常好，藍天白雲，並帶有微風，非常舒服。加上遊客不多，不用排隊，像是包了場一樣。上次到主題公園已是兩年前，由於機動遊戲不是我杯茶，所以每次我只會參觀不同的主題館。今次就參觀了新的「探索號R」和小狐獴與大象龜之旅。

我喜歡玩拋球換公仔的攤位遊戲，可以重溫兒時與家人一起玩的歡樂時光。可能人長大了，對於那些毛公仔獎品已不大感興趣，走了一圈還沒有找到合意的攤位。但難得來一次便隨便停下來湊熱鬧，花了$50換取了約16個球；結果拋中了5個，獲得中獎和細獎，換了中、小碼公仔各一隻。

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每次中獎，職員都會敲響鐘聲，加上我瘋狂大叫，吸引了路過的一個家庭觀看。父親花了$100換了兩籃子球給兩名約5歲和7歲兒子。他們一拿起球便不停地隨意拋向目標，才不到兩、三分鐘，只剩下了兩個。在旁的家長並沒有太大反應，也沒有指導他們。我忍不住跟他們的婆婆說：不用急，看準目標，輕輕地拋過去，婆婆也和應。父母聽到後便捉着兒子們的手教他們怎樣拋，但所剩機會太少，最終都是全軍覆沒。兒子們有點失望，$100就這樣花掉！

為何當時在旁的家長沒有教導年紀尚輕的兒子怎樣玩？全程木無表情，一點開心興奮的樣子也沒有。假若玩的是我的姨甥仔女，一家一定十分興奮，大叫大跳，在旁打氣，甚至多多意見。畢竟花錢要花得值，$100也換不了兩、三分鐘的快樂，太不值了。

回家後我再想想，每個父母都有不同的教子女方法，可能他們是要讓孩子自己找出玩遊戲的方法及竅門，不會在旁指指點點，讓子女沒有壓力地學習及享受箇中樂趣。有時候，我們實在不能以自己的價值觀去判斷或批評他人。

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