報告-【TOPick 好物試用】Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐(各一盒)(價值$87)

試用專員：Ah Fung Leung

試咗呢個Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐，之前都未試過呢個牌子，宜家先知道有呢個牌子，佢主打健康有機，冇化學成份，我依家每朝都會食，但因為就咁食覺得有啲悶，所以就會加奶飲，雖然味道唔係話真係好好食，但都覺得健康咗，我嚟緊都會keep住買呢個牌子，為地球出一分力，除咗我食之外仲會比我嘅小朋友同父母食，我嘅小朋友都幾鍾意食，但因為未食完呢盒，所以另外果盒脆米朱古力味早餐就未試住，過我相信朱古力味嘅話應該會更加好味。



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試用專員：Ho Man Yiu

這次收到的是Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐。

個人最期待的是南瓜亞麻籽加燕麥這組合，感覺十分飽肚，讓我支撐了一個個忙碌的上午。這款早餐可以加入牛奶或乳酪一同進食，令早餐的營養更豐富。我喜歡加入水果一同進食，而當中的南瓜子富含鎂和鋅，適量補充鎂能幫助身體維持正常運作和代謝，鋅也是很好的抗氧化及抗發炎物質。在每天短短的時間可以攝取最多的營養，又不造成身體負擔，真的是忙碌上班族的首選。

另一個令我期待的材料是亞麻籽。它是膳食纖維攝取的絕佳來源，它和奇亞籽同樣富含膳食纖維，而且是水溶性纖維，也有助於降低膽固醇並預防高血脂症。忙碌都市人不少也有便秘問題，這個早餐能解決多種問題，口感良好，健康美味，很滿意的早餐之選！

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試用專員：Angel Chan

首先多謝TOPick俾我試食Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐，仔女已經試食咗兩星期，係時候交試食報告。 一開始既時候，仔女只有興趣食脆米朱古力，食咗幾日之後，仔女話想試埋有機南瓜亞麻籽高纖早餐，我就將兩樣早餐都加在一起，開頭擔心仔女唔鍾意南瓜亞麻籽，點知仔女超級鍾意話好脆好有咬口，兩樣早餐加埋一齊仲更加好味。

令我最開心既係仔女之前都有d便秘問題，自從食咗Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐之後，佢哋日日都有得去之餘，仲去得好暢通，突然冇晒便秘問題，肚仔舒服晒。

作為父母最擔心仔女食既野夠唔夠天然無害，Nature's Path就令我最放心，佢得到各大機構既有機認可，NON-GMO不含基因改造，美味既有機燕麥、富含營養的南瓜籽和亞麻籽以及少量肉桂和甜香，美味可口，一家人食得越來越健康，係我作為媽媽既生活目標。

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試用專員：

呢盒產地來自美國的有機南瓜亞麻籽高纖，所有成份都是有機的，包括燕麥 片、蒸發甘蔗汁、豆油、糙米 粉、南瓜子和亞麻籽等。。。

由於是不含反式脂肪，可當小食即食或加於牛奶,豆漿或乳酪中食用

今次我就加了牛奶，同平時食開的牌子有啲吾同，它屬於係有有咬口的，所以就算我浸耐佐少少先食，都吾會話好淋，甜度一啲都吾甜，啱晒啲健康人士。

另一盒係有機朱古力koala crisp

屬於有機無麵質穀物和蛋白，所以對麵質敏感嘅人都可以放心食用，仲有有機認証。

甜度吾算高，加埋牛奶一齊食，即刻變了朱古力奶味，同埋就算浸耐啲，都仲好脆卜卜，啱晒小朋友做早餐，方便快捷。

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試用專員：

要有一個 good morning，就要由一個早餐開始！生活忙碌，不少都會貪方便快捷而選擇穀物類的食物作為早餐。今次好多謝 TOPick 選中我參與試食 Nature's Path 有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐。我鍾意用牛奶浸泡作為每朝醒神健康早餐。它非常脆，不會太甜，很好吃！簡單得來，即使每天把它當作零食吃，也是一個很好的營養小食，香甜可口的滋味令人難以抵擋。



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試用專員：Lam Sze Man

早餐係我好重視嘅一餐，唔單止能夠喺一朝早補充身體所需嘅養分，一份好味、吸引嘅早餐絕對能大大提升嗰一日嘅心情，去應付唔同嘅挑戰。

喺預備早餐嘅時候，好多時我都係分秒必爭，確保每一位家人可以有足夠時間返工返學，穀物早餐係我一個好好嘅選擇，讓我可以快捷方便咁預備。Nature's Path嘅產品健康有機、無化學成份、無基因改造，對我唻講可以安心選購。

「Nature’s Path有機南瓜亞麻籽高纖穀物」裏面有南瓜子、亞麻籽，單係睇倒已經覺得好有營養。我加左乳酪後，食落嘅口感好爽脆，唔會太甜。

而「Nature’s Path香脆可口的朱古力味卜卜脆米」嘅包裝可愛，自然吸引倒我嘅小朋友一齊試食。加左荳奶後，小朋友第一啖食落口認真諗諗，講左一句：「好味！」（家長們一定知道小朋友自己真心鍾意係好唔同，於是亦成為佢之後幾日嘅早餐😊！）而我自己就覺得佢嘅味道好好，甜度適中。根據呢款產品嘅資料，佢仲係採用公平貿易嘅可可粉，無添加防腐劑同人造色素添。

呢兩款產品喺質素同味道都攞倒咁高分，梗係要支持啦!

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試用專員：Leung Chui Ting

每款都食左幾日，兩款都好好味，有機南瓜亞麻籽個款，食落好脆，可以當零食食都唔錯，另外加希臘乳酪都係一個早餐好好既選擇，又健康又好味，重可以減低身體入面既壞膽固醇，值得繼續買黎食。

而朱古力味脆米，簡直係大人同小朋友都岩，又脆又好味，唔似坊間既朱古力味脆米，一落牛奶，朱古力粉就溶哂落牛奶，呢款脆米，唔係用朱古力粉，而係混合落脆米，非常好，而我混合希臘乳酪，當早餐定甜品都得，真係高纖有營人生，正。

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試用專員：Winnie Yip

我認為食物安全和質素都很重要，Nature's Path是一家歷史悠久的有機食品製造商，產品是市場上第一個獲得美國農業部認證的有機穀物，所以我很想參加這次的好物試用。

今次分別試了Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐，兩款口味都非常之好味香脆可口。我最欣賞兩款穀物早餐都是天然有機、非基因改造、無添加人造添加劑，食得更放心。雖然是素食產品，但很飽肚的，早餐食完後直至中午都不感覺到肚餓，纖維素很高令便秘的情況得以改善，若果想纖體瘦身的姊妹們記得不要錯過，買幾盒回家試試吧！

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試用專員：Anna Yu

我想分享好物試用兩盒Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐的感覺。

有機南瓜亞麻籽高纖早餐：含450毫克的Omega 3酸和1500毫克的Omega 6酸。有機南瓜亞麻籽是由健康全穀物製成的有機早餐，不含反式脂肪，纖維含量很高。我在早餐加入牛奶中，穀物充滿南瓜香味，就因為纖維含量很高，用餐後很快就可以去廁所通便，食了一星期覺得腰圍細了。

脆米朱古力味早餐：一打開包裝袋朱古力味就散發出來，加入牛奶更香濃美味，有機脆米香脆可口，我覺得很好味，日日食都不會厭！

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試用專員：Sherry Hung

多謝TOPick 和 Nature's Path舉辦的好物試用活動，第一次試用感覺不錯。小朋友正處於成長時期，我挑選的食品都希望是有機天然，不添加任何人造添加劑，價錢可能會稍貴，但為了小朋友的健康就覺得物有所值。

Nature's Path正是一所良心企業，承諾種植穀物的時候減少使用有害合成化學品。有機南瓜亞麻籽高纖和脆米朱古力早餐帶給我和小朋友健康營養的每一天，含有豐富南瓜籽和亞麻籽香味，朱古力味又香濃，食完早上醒神了！

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試用專員：Lok Hui

Nature's Path正是一所良心企業，原產地在美國，承諾種植穀物的時候減少使用有害合成，所造出來的穀物都是非基因改造、不含防腐劑及人造色素、猶太潔食認證、有機產品認證，令人食得更安心。

味道方面兩款都很美味，有機南瓜亞麻籽高纖早餐很適合正在減肥的我食用，不用食澱粉質高的麵包或者粉麵做早餐，食用方便加入牛奶就可以食用，有營養又方便。脆米朱古力味早餐我和小朋友用來整小食，朱古力可可米脆脆，等小朋友下午放學回家做茶點，香脆美味又健康，他們喜歡得不得了。

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試用專員：Leo Ning

Nature's Path 堅持引證健康、有機、無化學成分、無基因改造的食品都一樣美味的。Nature's Path 公司成立於1985年，一直以獨立家族企業營運模式保持初心，一直的信念作為有機食品的先驅，開發美味而對人類、地球生態都健康的營養早餐穀物及零食。

我很欣賞Nature's Path的企業責任良心，更設計Envirokid活動，主動推動環保行為、保護動物，每盒Envirokidz產品盒上的動物正是被捐獻救助。

今次試食的Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐兩款我比較喜歡脆米朱古力早餐，甜甜的味道食了令人充滿活力。

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試用專員：NW Chan

我配合鮮奶試食了Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐

早餐的營養很豐富，含大量纖維，改善了我的便秘問題。有機製造配合大量健康成份—-南瓜籽、亞麻籽、肉桂等等，吃完這個早餐我感覺可以開展有活力的一天。

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試用專員：Alex Lam

原本我認為Nature’s Path 有機南瓜亞麻籽高纖早餐，應該會跟其它的有 機穀物早餐般，味道平平，只標榜健康。但剛剛試食完後，發覺味道很好，有一點甜味，但不算太甜，而且加上南瓜籽後，吃起來很有咬感，並且有一陣陣清香味，真的推薦大家試食。我覺得也可以把Nature’s Path 有機南瓜亞麻籽高纖早餐可以給小朋友作零食。

而脆米朱古力也很美味，除了有香濃朱古力外，而且外形細細粒，方便用匙羹進食，也不會吃到四處有食物碎片。

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試用專員：Janet Wong

南瓜和亞麻籽兩者都含有豐富膳食纖維有助排便，亞麻籽又能改善膽固醇水平、控制血壓、血糖，Nature's Path 有機南瓜亞麻籽高纖早餐正正就加入亞麻籽豐富膳食纖維和南瓜香甜美味。

至於脆米朱古力味早餐更是小朋友零食嘅恩物，濃濃嘅朱古力味，加上脆米香甜，簡直係大小朋友零食嘅不二之選。兩者都可當小食、即食或加於牛奶、豆漿或乳酪中食用，亦可添加其他食材組合，例如藍莓、士多啤梨更能提高多元化嘅營養。