【癌症警號】67歲蘇施黃患3期大腸癌　兩種屁味要小心6大不良習慣增風險

▲ 67歲蘇施黃患上3期大腸癌。

現年67歲的前商台主持蘇施黃(阿蘇)曾於2005年患乳癌,近日阿蘇再在個人YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」公佈,自己患上第3期大腸癌,並已接受手術,住了8日醫院,分享術後情形。大腸癌作為本港第2號癌症殺手,不良的生活習慣是患上大腸癌高危因素,有腫瘤科醫生指出,有兩種屁的臭味需特別留意,因反映了腸道存在問題,或是癌變訊號。

阿蘇日前上載影片分享近況,術後精神不錯,中氣十足。阿蘇當初因為連續數日屙血求醫,入院照心照肺照腸照胃,報告出來發現患上大腸癌,要即時接受手術。而她亦透露自己患上第3期大腸癌:

星期三切割咗腸,大腸轉角位切咗15cm,嗰度有個腫瘤,側邊攞咗25粒淋巴,其中3位有感染,醫生晨早已經話肯定唔係第一期,驗出嚟係大腸癌第三期,佢話穩陣啲,做完手術後再檢查,睇吓有冇走去身體其他地方,骨或胸邊度。

阿蘇認為,即使患上大腸癌第三期,最重要保持心境開朗,並透露將會在下月初接受化療,現時生活一切如常。

其實除了阿蘇外,以往亦有名人明星如《黑豹》男主角查特域克保斯曼病逝(Chadwick Boseman),就在2020年8月因不敵大腸癌癌魔逝世,終年43歲。大腸癌成因眾多,據本港衛生署指出6個不良生活習慣,也是患上大腸癌的高危因素:

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

兩種屁味是危險信號

而放臭屁也可能是大腸癌警號。首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞指出,較臭的屁可來源於腸道內有較多沒有及時排出的糞便,但大多是由未及時吸收的蛋白質食物成分分解而成。其中,有兩種臭味需要特別留意,因反映了腸道存在問題,或是癌變信號。

1. 臭雞蛋味

蛋白質代謝到最後發出的腐敗味道,反映胃腸道可能存在問題,是一個危險信號。

2. 血腥味

反映消化道有出血情況。血液積聚在胃腸道中,被胃酸及腸道細菌分解,產生帶有腥臭味氣體;排出的糞便也有機會像柏油一般。更嚴重的情況是,當腸道有惡性腫瘤,癌組織糜爛、剝落、出血,加上細菌的分解發酵作用,也會令放的屁帶有腥臭味。

