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【癌症警號】67歲蘇施黃患3期大腸癌　兩種屁味要小心6大不良習慣增風險

醫生診症室 11:20 2022/10/25

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67歲蘇施黃患上3期大腸癌。

現年67歲的前商台主持蘇施黃（阿蘇）曾於2005年患乳癌，近日阿蘇再在個人YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」公佈，自己患上第3期大腸癌，並已接受手術，住了8日醫院，分享術後情形。大腸癌作為本港第2號癌症殺手，不良的生活習慣是患上大腸癌高危因素，有腫瘤科醫生指出，有兩種屁的臭味需特別留意，因反映了腸道存在問題，或是癌變訊號。

最新影片：

阿蘇日前上載影片分享近況，術後精神不錯，中氣十足。阿蘇當初因為連續數日屙血求醫，入院照心照肺照腸照胃，報告出來發現患上大腸癌，要即時接受手術。而她亦透露自己患上第3期大腸癌：

星期三切割咗腸，大腸轉角位切咗15cm，嗰度有個腫瘤，側邊攞咗25粒淋巴，其中3位有感染，醫生晨早已經話肯定唔係第一期，驗出嚟係大腸癌第三期，佢話穩陣啲，做完手術後再檢查，睇吓有冇走去身體其他地方，骨或胸邊度。

阿蘇認為，即使患上大腸癌第三期，最重要保持心境開朗，並透露將會在下月初接受化療，現時生活一切如常。

其實除了阿蘇外，以往亦有名人明星如《黑豹》男主角查特域克保斯曼病逝（Chadwick Boseman），就在2020年8月因不敵大腸癌癌魔逝世，終年43歲。大腸癌成因眾多，據本港衛生署指出6個不良生活習慣，也是患上大腸癌的高危因素：

  • 進食過量含飽和脂肪的食物
  • 食物纖維攝取量不足
  • 經常進食燒烤食物或加工肉類
  • 吸煙
  • 酗酒
  • 缺乏運動

兩種屁味是危險信號

而放臭屁也可能是大腸癌警號。首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞指出，較臭的屁可來源於腸道內有較多沒有及時排出的糞便，但大多是由未及時吸收的蛋白質食物成分分解而成。其中，有兩種臭味需要特別留意，因反映了腸道存在問題，或是癌變信號。

1. 臭雞蛋味

  • 蛋白質代謝到最後發出的腐敗味道，反映胃腸道可能存在問題，是一個危險信號。

2. 血腥味

  • 反映消化道有出血情況。血液積聚在胃腸道中，被胃酸及腸道細菌分解，產生帶有腥臭味氣體；排出的糞便也有機會像柏油一般。更嚴重的情況是，當腸道有惡性腫瘤，癌組織糜爛、剝落、出血，加上細菌的分解發酵作用，也會令放的屁帶有腥臭味。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 大腸癌 癌症 蘇施黃

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