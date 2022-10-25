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【職場文化】職場是競賽場 打工仔道行未夠遇上假想敵4種反應

休閒消費 16:28 2022/10/25

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職場乃競賽場，也是個考驗和修煉道行的地方。

職場乃競賽場，也是個考驗和修煉道行的地方，參與者喜歡與否，甫進競賽場就難免要面對競爭局面。即使自己無意與人鬥，也有可能被同事視為假想敵。在職場，要展示適當鋒芒的同時，又要做到圓融，少點IQ、EQ和AQ（抗壓商數）都不行。

跟品牌設計大師李永銓（Tommy）相聚，他是鮮有兼容鋒芒與圓融，同時又拿捏恰到好處的人。想當年，剛二十歲出頭的他，在廣告公司通過試用期後，即被擢升為AD（Art Director），上司選中他，當然肯定其能力。但若從同事視角就不一樣了，當中全是比他年長和資深的人，人性偏向多不會先檢討自己夠班未，而是不服氣地問：「他憑甚麼？」面對一班酸葡萄的同事，日子當然不好過。

Tommy笑笑口回憶着說：「那種敵意，是我行過都有人想伸腳棘你那種。」道行未夠者遇到這情境，通常只有幾個反應：一、「同佢哋反枱囉，咩呀？」；二、忍受冷暴力；三、同上司講；四、自己辭職。

最新影片推介：

「我那時年輕，即使辭職，去到別處當AD同樣要面對不服氣的人。」Tommy抖出當年的心路歷程，希望主動克服困難，決心要化解敵意，而他就用上了不一樣的方法。那時人人都希望賺多點外快，當時在行內有「freelance王」之稱的Tommy，竟把個人利益拋出來跟視他為敵人的同事共享。漸漸地，同事的敵意慢慢消除。最後整個team變成上下齊心的兄弟班，Tommy則變成他們口中的「大佬」。

這種甘願把自己最大的利益拋出來，與日日令自己難堪的同事共享，是一種高度，很少人做得到。職場裏，很多人只顧放射自己鋒芒，卻欠道行去與人圓融，這就是看到一個人有幾多功力和功架的時刻。Tommy Li的成功，不僅是耀眼鋒芒的懾人才華，還有真情圓融的深厚修為。

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撰文 : 利嘉敏

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