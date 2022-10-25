【電器安全】女主播用洗衣機脫水機身突巨響炸裂　事後揭一款衣物惹禍

▲ 女主播用洗衣機脫水機身突巨響炸裂，事後揭一款衣物惹禍。

每日使用洗衣機清洗衣物看似平常，但原來誤觸使用雷區，有可能令整部洗衣機報銷。日本一名女主播家中洗衣機已服役10年之久，卻在日前誤將一種衣物丟進去脫水，導致洗衣機炸裂，也讓女主播困惑稱「這難道是常識嗎？」

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日本女主播高木聖佳日前在Twitter發文，表示自己不小心將洗衣機弄壞。她透露，自己把衣服放進洗衣機後，沒多久就突然聽到洗衣機發出了爆炸聲和警報聲，她衝去查看，發現洗衣機的控制面板被炸到翹起，機身也變得歪斜。

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高木聖佳對此感到困惑，仔細回想後猜測，可能是誤將防水加工材質的衣服放進去脫水惹的禍，因防水衣物確實不允許放入洗衣機內脫水。她於事後再發文透露，這部洗衣機非常好用，已經用了10年，報銷換新讓她感到不捨，最後自嘲稱：「我會把這次教訓牢牢記住的，但這難道是常識嗎？」

電器業者回應

帖文發佈後，有專業網友留言表示，洗衣機脫水功能是依靠離心力將衣服上的水珠甩掉，但防水衣物不是容易排水的材質，在高速轉動下，洗衣機容易出現異常劇烈晃動，令機體受損。一般故障是會停止運作，嚴重則有爆炸情況。

此外，電器廠商SHARP也留言解釋有關脫水功能的注意事項。根據官網的明確標註，雨衣、桑拿服、風衣、滑雪裝、羽絨服等有防水功能的物品，都不能放洗衣機脫水，否則會導致洗衣機異常劇烈震動、位移，還可能導致管線漏水。而高木聖佳對此回覆，自己下次在使用上會更加小心。

洗衣機保養法

不當使用洗衣機，除了會減低洗衣機的使用壽命，還會令衣物無法清潔乾淨，甚至發生如這次的爆裂意外。裝修佬早前向TOPick分享洗衣機保養法：

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責任編輯：羅嘉欣