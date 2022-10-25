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【勒索判囚】涉與男高層譜婚外情後勒索50萬　32歲婦判囚2年半官斥以性關係勒索

社會 11:53 2022/10/25

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（資料圖片）

已婚連鎖飲食集團高層與32歲已婚女員工發展婚外情，在兩人疏遠後高層疑遭對方發相勒索50萬元，女員工早前於區域法院被裁定1項勒索罪成，今（25日）被判入獄2年半。法官指被告利用性關係勒索事主，令對方精神心理受負面影響，案情嚴重。

代表律師求情時指，被告與丈夫未有離婚，其丈夫亦有替她撰寫求情信。代表律師續指，被告父親患長期肺水腫，去年一度惡化，曾進入深切治療部醫治，需由被告照顧及陪同覆診，現由被告母親代勞。

代表律師指，本案被告未有向第三方披露勒索內容，亦未向事主太太作實際行動。被告亦未有以性愛片段作威脅，冀法庭判處少於3年監禁刑期。

被告黃莎莎（32歲）被控1項勒索罪，控罪指被告於2021年9月10日至10月6日，在香港以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬元。

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記者：梁錦麟、陳曉欣

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