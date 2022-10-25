【薪酬調查】2022年畢業生薪酬及就業調查 最想投身IT行業期望平均月薪20,749元

新冠肺炎疫情影響持續，畢業生面對就業市場依然充滿挑戰。本港大型求職平台 CTgoodjobs於7月透過網上問卷形式進行的《2022 年畢業生薪酬及就業調查》結果顯示，71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為16,457元；而畢業生期望平均月薪為20,749元，換言之，雙方的期望落差達4,000元。

勞資雙方對員工福利存在分歧

僱主與畢業生之間除了在期望薪酬方面存有分歧，在員工福利方面亦存在期望落差。畢業生最希望獲得的福利是津貼（如進修、交通、午膳、健身等），佔58.9%，其次是基本醫療福利（包括中西醫門診、住院保障）佔53%，亦有接近4成人（39.6%）希望享受四天工作周；而僱主認為最吸引畢業生的福利是年終獎金（71.3%），其次是基本醫療福利（62.6%）。

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IT 行業最受畢業生歡迎

根據調查結果，最多受訪畢業生打算投身「資訊科技／電子商務」行業，比率達11.4%，不論商學院、工程學院、理學院畢業生對相關行業皆感興趣，其次是「建造／工程／建築」行業（9.4%）。

香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清女士（Vivienne Wong）認為，IT行業正在擴展以迎接大數據年代，幾乎所有行業正爭奪擅長於科技專業人才，有不少新興職位如人工智能專家（AISpecialist）、雲端工程師（Cloud Engineer）等出現，可見資訊科技人才不愁出路。

「多個行業均受疫情影響，惟獨 IT 行業一支獨秀，不受外圍市場影響。根據CTgoodjobs的薪金搜查數據顯示，IT人才在疫情期間轉工，仍有5至15%的加薪幅度。而且全球都非常重視IT行業發展，對人才的需求有增無減，故此各科畢業生都有意加入IT行業，為自己的職涯作最好的打算。」

調查亦發現，畢業生對就業前景信心的評分只有5.26分(滿分為10分）。有42%受訪畢業生表示有離港工作或進修的意向，最多人選擇到英國（29.4%），緊隨其後分別是亞洲地區（25.9%）及加拿大（17.6%）。

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面對人才流失與經濟不景，企業對未來招聘持觀望態度，招聘趨勢的信心分數只有 5.62分（滿分為 10 分）。Vivienne認為，隨著疫情減緩，全球經濟陸續復常，人才短缺情況升至16年來最高，為應屆畢業生帶來很多就業機會，畢業生可了解市場需要，揀選適合自己的行業，規劃未來職涯。

她補充: 「近年各地都出現很多求職騙案，當中有不少騙徒利用社交媒體及通訊工具接觸求職人士，以豐厚薪金的網路招聘廣告誘惑求職人士到外地工作，令他們遭受不人道的對待。她提醒求職者要選擇有信譽保證的求職網站，並確保提供職位空缺的公司確信度，同時保護個人私隱。」

另外，她補充，CTgoodjobs 未來將增設多個高增長行業的特定專頁，為各行各業的打工仔提供可靠的求職資訊及貼士，並會持續改善服務及素質，提升僱主與求職者的用戶體驗。

《2022 年畢業生薪酬及就業調查》於7月進行，以網上問卷形式訪問完成202份畢業生問卷，以及162份僱主問卷，對象主要為來自23個行業的僱主、來自本地11間大學和其他大專院校的畢業生。綜合調查結果由 CTHR 研究小組負責整理。

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責任編輯︰王明芳