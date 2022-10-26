【#LINKEDUpresents】英國私立寄宿學校「選校七大法則」家長必須重視的入學程序、考核模式及截止申請日期

我們在之前的文章中，談及過選擇英國私立寄宿學校的四個基本的考慮因素，家長最迫切關心的，自然就是學校的截止日期及當中的入學申請程序。傳統上， 每一間英國私立寄宿學校都有自己既定的一套收生程序，然而申請不同的入學年級，當中的入學考核方式、考試內容都會略有不同，以下我們首先大致講解英國私立寄宿學校的常規申請程序。

當家長或同學選定自己心儀的學校之後，一般會向學校進行初步接觸，或由教育顧問代表同學，向心儀學校作出「初步諮詢」；然後在正式遞交入學申請後，便會進行入學考試。當通過入學考試以後，學校便會安排進行實體或是視像面試。在評估過所有的測試表現後，假如學校滿意申請同學的整體表現，就會向家長發出正式的錄取通知。整個遴選過程大約需時兩星期至半年不等，視乎不同學校的收生政策及其時間表。

讓家長、學校透過「初步諮詢」相互了解

理論上，普遍英國私立寄宿學校的入學申請流程，大致都會按照以上所講的流程進行，然而很多家長及同學會忽視「初步諮詢」的重要性。對申請同學及學校而言，「初步諮詢」讓雙方都能夠互相了解對方的評價，從而決定是否繼續進行正式申請。在「初步諮詢」之初，學校會要求家長提供同學在最近兩年的學校成績表，部分家長也會提供例如課外活動參與證明、獲獎證書等文件，讓校方初步評定申請人是否合適進行申請；對於家長而言，學校會在「初步諮詢」後，以書面形式向家長反饋校方對同學的初步評語。基於每間英國學校都會收取申請費，故此校方在「初步篩選」的評語，可以確保申請目標正確，報名費也能用得其所。

三種入學考核方式，測試不同學術程度

在正式遞交入學申請及繳納申請費後，學校會安排入學考試讓同學應考。考核方式、考卷內容會按照申請入學年級而主要分成三類：

Year 11或以下｜ 普遍適用於大部分的同學，一般只要求他們應考英文、數學及圖像推理 (Non-Verbal Reasoning) 考試；個別要求較高的學校，也會要求學生應考科學卷。如果同學的英文考試表現理想，同時亦有搭配參加多種課外活動，入讀心儀學校的機會便會大大提升。

Year 12｜這些同學主要申請入讀A-Level或是IB課程，大部分學校會在英文及數學考試上，額外要求同學應考自己計劃修讀的選修科，以評核同學是否掌握該選修科的基本知識。

UKiset｜個別學校會要求學生提交UKiset 報告作為入學考試評核，而這個考試主要分為文字推理、圖像推理、英文、數學四個部份。推理能力較強的同學，UKiset或許能大大提升入讀心儀學校的機會。

家長經常會向我們提問， 如何預備相關的入學考試，我們建議同學可以回顧最近兩年學校教授的英語、數學內容，而應考Year 12 的同學，則同時需要溫習選修科的課本，以強化自己的學術基礎。網上也有不少資源，讓同學親身試做圖像推理、文字推理的模擬試卷。

面試，讓同學和學校親身了解對方的好機會

在入學考試評定初步合格後，學校會安排申請同學與校方進行實體或視像面試。這個會面主要是讓校方親身了解同學的英語溝通能力，以及選擇報讀這間學校的原因。所以同學不要緊張或是表現害羞，因為如果同學只回答一至兩個單字的答案，老師很難判斷同學有足夠的英語溝通能力去適應寄宿學校生活。最重要的是，學生必須在會面前，了解學校的教學及陪套。大多數的面試老師，在會面的最後環節問同學「你有沒有問題想向我發問？」，而你的答案是「沒有」的話，這樣間接表示同學對學校並未作出深入了解，從而減低你被取錄的機會。

留意截止日期及個別申請細節

清楚英國私立寄宿學校的入學程序及考核模式後，最後不得不談的是截止申請日期。傳統上普遍英國學校的申請截止日期，一般會定於入學年前一年的8至10月；而個别競爭激烈的學校的截止日期，甚至會訂於入學年的2至3年，家長可以到訪學校網站，查詢相關申請截止日期。有一點值得注意，同一所學校的不同收生年級，也會有各自專屬的截止申請日期，所以家長千萬要留心。此外，部份學校並沒有設立截止日期，多數是因為學校有充沛的宿位，當然學校亦希望吸引最頂尖的學生申請報名。

如果家長接到學校發出的正式錄取信，在慶賀的同時，要注意回覆錄取的期限。家長在接到錄取信後，一般有一星期至一個月的時間，去考虑是否接受錄取。對於部分在12月後，才考慮為子女申請報讀英國寄宿學校的家長，他們也有機會報讀一些早前已經截止報名的學校：因為有部分較早申請的學生，會放棄他們的錄取名額；加上部份學校亦是全年招生，所以即使錯過9至12月的「黄金報名期」，也不需要過分擔心。當然，我們建議家長為學生提早至少兩年部署，特別是計劃報讀競爭非常激烈的名校，就最好預先三年前開始作出部署及報名。

過去的數篇文章都是集中在擇校選擇、入學程序及學術部分，下文將會講講英國私立寄宿學校的增值活動及配套：家長為子女選擇英國升學，其中一個重要原因，正是學校額外的增值活動及配套，看似無關痛癢，分分鐘這些就是子女成為學術、音樂、運動、藝術天份的重要助力！

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(特約)