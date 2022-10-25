【上訴候判】涉行人隧道貼示威海報拒捕等罪成　物管經理囚4周提上訴

▲ 涉行人隧道貼示威海報拒捕等罪成，物管經理囚4周提上訴。（資料圖片）

物業管理經理涉於2020年3月在大圍一行人隧道張貼示威海報，休班警員上前擬制服時，雙方發生糾纏，警員疑被踢傷。涉案物業管理經理早前經審訊後裁定刑事損壞和拒捕罪成，被判監4星期，今（25日）向高院提出上訴，質疑原審裁判官錯誤接受截停其警員之證供，指沒有醫生證供指警員腹部被踢之傷勢，惟裁判官呈堂照片作裁決。法官聽取陳詞後，押後3個月內頒布書面判決。

上訴人陸昶昇（39歲），被控刑事損壞及抗拒執行職責的警務人員罪。控罪指，他於2020年3月31日，在大圍大涌橋路NS23號行人隧道內，與3名不知名人士，無合法辯解而損壞隧道，以及抗拒執行職務的警員13455。案件經審訊後，上訴人被裁定罪成，判囚4星期，並須向政府賠償2,800元，上訴人現已服刑完畢。

上訴一方指，質疑原審裁判官錯誤接納截停上訴人警員之證供，並指有客觀證供支持上訴人襲擊警員之說法，亦沒有醫生證供指警員曾投訴腹部被襲，裁判官只依頼照片作判斷，而警員身上亦沒有任何痕跡。

上訴一方又指，裁判官錯誤地不接納目擊警員截停上訴人之證供，當時目擊者正於城門河旁跑步，目擊上訴人與被截停警員發生之情況。原審裁判官認為該證人不可能恰巧目擊事件，根本沒有吸引之處，質疑為何會看到這一幕情景。上訴方認為從邏輯及常識上，目擊證人看到的情況，與裁判官所說無關，質疑其裁決不能站得住腳。法官聽取雙方陳詞後，押後3個月作書面判決。

案情指，事發當天凌晨時分，休班警行經隧道時，看見被告在內的4人張貼示威海報，警員上前喝止，眾人四散，警員最終制服上訴人，其間兩人發生糾纏，警員的腹部被踢3下致受傷。

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記者：林育慧