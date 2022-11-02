【#LINKEDUpresents】英國私立寄宿學校「選校七大法則」學校增值配套，如何助子女升學路上勝人一籌？

從家長的角度出發，當他們對於英國私立寄宿學校的規制、寄宿學生人數標準、國際學生比例、收生要求等客觀因素有初步了解的時候，往往會以院校的公開考試成績及學術表現，作為他們對院校的衡量標準。不過，英國教育一向提倡學術及個人品德有均衡的發展；再者，英國本土學生與香港同學學習及升學目標各有不同，因此家長需要在申請學校的時候，了解該院校對香港學生的升學或學習提供什麼的「增值配套」。

家長在選擇學校時，也可以透過參考學校提供的增值配套中，從另一層面上了解到學校的辦學宗旨及教學方針。從現行所見的增值配套中，最常見有以下的配套：

牛劍預備小組｜常見於預科書院及一定高排名英國私立寄宿學校，專為少數有意入讀牛津及劍橋大學的學生而設。這個小組會有專門的老師負責，教授同學申請入讀「牛劍」時應該如何準備面試、個人自薦信寫作技巧，並會獨立支援他們的英國大學聯招（UCAS）申請，以確保準確無誤。

醫科/ 專科入學小組｜專門為有意入讀醫科、牙醫或是獸醫的同學而設，一般會重點教授小組成員如何撰寫個人陳述信、進行MMI小組面試等技巧，並會邀請醫科或專科在讀生分享申請過程及須注意的地方。除了以上提及的科目外，個別學校也會為健康科學、法律或是工程系同學特別成立專科升學小組。

學術增潤活動｜英國學校注重學生的全人發展，因此非常鼓勵學生參加不同種類的課外活動。針對學生將來有意報讀的學科，例如工程學、商科、法律等，設立相關的興趣學會，透過活動來帶動學生對這些學科的認識及興趣，讓同學從中體驗相關行業。

音樂訓練計劃｜適合具極高音樂造詣的同學，參與形式包括樂器訓練、合唱團、聲樂及指揮樂團，甚至到英國各地或其他國家作不同種類的音樂演出或交流，提升他們的音樂水平及視野。

美術訓練計劃｜針對有意報讀美術及設計、建築學的同學，讓他們一展藝術天分之餘，也能為他們在報讀大學相關學科打下基礎。學校也會提供不同的藝術工作坊、藝術參展、參觀美術館等活動給同學參加。

精英運動員計劃｜作為世界主要的運動大國，這項計劃主要是培育希望成為全職運動員、或有意在大學就讀與體育相關學科的同學。學校會在指定的運動項目設立專項小組，為小組內的運動員，專門在地區內的比賽場地，接受專業教練指導日常訓練，並由校方安排參與國內外比賽。

透過我們在多個星期的分享，相信各位家長已經初步掌握選擇英國私立寄宿學校的基本策略。不過，深知大家都會瀏覽學校官網去了解學校的概況，但原來網頁裡面有一些鮮為人知的小節，下文將會為大家拆解，當中部分內容極具參考價值的資訊，讓家長在短時間迅速掌握一間院校的資訊，從而快速作出擇校決定！

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(特約)