【本地遊】好食好玩盡在亞博館

亞洲國際博覽館（亞博館）齊集環球美食、潮流時尚新玩意和打卡熱點於一身，周末想擁有一個好玩、好食，還可以打卡的體驗，一定不可以錯過。本月焦點的潮流活動包括在10月29至30日舉辦的香港首個「UN1TED FEST 2022 潮流集結音樂祭」，當中有超過50個品牌參展商，設有多個特色展覽，更有超過30個音樂單位演出，包括MC 張天賦、DEAR JANE、洪嘉豪 、TOMFATKI 光頭幫、YELLOW! 野佬等，是一個集結藝術、音樂、時尚及街頭文化等元素的創新大型展會。到時除了聽歌之外，更可以接觸到最新的時尚潮流文化，一定可以盡興而歸。

▲ 亞博館不時舉辦人氣活動，吸引大批觀眾入場，氣氛熱鬧。

三間特色餐廳 匯聚各國美食

亞博館內共有三間特色餐廳，每間都主打不同國家的菜式，方便大家「醫肚」之餘，更有星級的餐飲體驗。

▲ 亞博館有多間餐廳，提供環球美食。

首先，位於一樓的「Arena Kitchen」由專業餐飲團隊主理，大廚在世界各地搜羅高品質食材，配上本地有機蔬菜製作成環球美食，味道好之餘賣相亦一流。亦會不時以時令食材推出期間限定菜譜，為食客帶來與眾不同的新鮮體驗。餐廳的裝潢更獲得室內空間設計大獎，當中以柔和中階色調為主，設計簡約優雅，吃飯同時滿足打卡的需求，是不少年輕人的頭號選擇。同層還有提供具亞洲風味美食的「Spotlight Bar」，包括港式湯粉麵、滋味小食和綿滑粥品。如果想要把握時間遊玩，亞博館還設有多個小食亭提供輕食快餐，大家可以選擇自己喜歡的餐飲配搭。

在二樓則有主打高級中式精緻餐飲的「澐‧NUVA」，餐廳由經驗豐富的餐飲團隊主理，多款經典廣東菜和創意手工菜，說得上是最極緻高級中菜體驗。食客更可欣賞180度大嶼山海景和日落美景，為你帶來視覺同味覺雙重享受！

$47機場快綫優惠經青衣站即日來回亞博館 兼享免費港鐵接駁

想準時到達亞博館，盡情享受會場內的活動美食？小編推薦大家可以經青衣站轉乘機場快綫到亞博館，車程只需18分鐘，更可享用「機場快綫47元即日來回優惠」，兼且有免費港鐵接駁！

乘客只要用同一張八達通在青衣站轉乘機場快綫，回贈車費會於回程出閘時自動退回八達通內（必須於亞博館逗留超過1小時或以上，以博覽館站出閘至回程入閘時間計算）。不論由將軍澳、上水或柴灣出發，只要乘港鐵到青衣站轉乘機場快綫，港鐵接駁車程均免費，整個過程方便快捷，又可節省成本，令大家更投入於表演節目中。

▲ 經青衣站轉乘機場快綫到亞博館，並使用同一張八達通出入閘，即可享有「機場快綫47元即日來回優惠」，兼且有免費港鐵接駁優惠！

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現在下載AsiaWorld-Expo App並免費登記成為會員可即時得到最新活動消息及優惠資訊，亦可獲得迎新禮物、享受公共空間全日免費Wi-Fi與三間星級餐廳全年8折優惠等一系列AWEsome獨家禮遇。亞博館亦不時舉辦會員獨家活動，例如限定抽獎、換領紀念品等，另外更會在EXPOtainment CUBE設立活動打卡牆，大家千萬不要錯過！

▲ 每次舉辦大型活動EXPOtainment CUBE會設有會員獨家打卡牆，讓大家用相片留住美好回憶。

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（特約）