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【癌症殺手】腹部1個位置疼痛恐患胃癌　醫生：出現3症狀或屬中末期

醫生診症室 15:55 2022/10/25

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腹部1個位置疼痛恐患胃癌，出現3症狀或屬中末期。

胃癌是本港十大癌症殺手之一，都市人食無定時，不時會出現胃痛問題，台灣胃腸肝膽科醫生蘇銘堯指出，胃癌症狀與胃潰瘍相似，如當出現3個症狀，病情可能已發展至中末期。

蘇銘堯在節目《健康2.0》中表示，胃癌和胃潰瘍的共同症狀包括胃痛、胃悶、胃脹，大部分患者在空腹或飢餓時會出現腹痛，同時由於潰瘍與腫瘤的關係，影響消化道，因此上腹痛是胃癌的主要症狀。

此外，由於大部分癌細胞的生長速度較快，黏膜會較易受損出血，所以胃癌通常會併發消化道出血，症狀包括排黑便、吐血、莫名其妙的貧血等等。而大部分癌症患者的營養吸收都會受影響，導致體重下降，因此當同時出現黑便和體重下降等症狀，病情有可能已發展到中末期。

胃癌與飲食習慣有密切關係，蘇銘堯提到，商家為了讓肉類保持鮮紅色，加入含有硝酸鹽的保鮮劑，經人體內代謝後，會變成亞硝酸鹽，產生致癌因子。進食過量燒烤、煙燻或腌製食物同樣會增加患胃癌的風險。另外有吸煙飲酒習慣的人，患胃癌風險會增加2倍以上。

蘇銘堯提醒，除了少吃會引發胃癌的食物，唯一可以減低患胃癌風險的方法，就是在根除幽門螺旋菌。他解釋，由於感染幽門螺旋菌會導致胃潰瘍、慢性胃炎，久而久之會有機會演變成胃癌。

他建議，要減低胃癌風險，應保持正常作息、避免壓力過大、多吃新鮮水果、攝取維他命C。

最新影片：

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

  • 消化不良
  • 上腹疼痛
  • 噁心
  • 嘔吐出混有血液的嘔吐物
  • 食慾不振
  • 體重下降
  • 身體疲倦

同場加映：5類增患胃癌風險食品

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責任編輯：羅嘉欣

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