【實現夢想】小學生渴望成機師與機長做筆友　14年後圓夢機長送祝福：駕駛艙見

▲ 好感人的故事！

小時候作文必寫我的志願，成為機師是不少小朋友的夢想，但最後又有幾多人能夠實現？但日本就出現了一個感人又勵志的故事。天馬航空一班仙台開往神戶的航班上，來自日本的淺井機長在飛行途中廣播，分享自己一個見證。

▲ 這個握手，等了14年。（圖：まいどなニュース」、SkymarkJ）

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他指14年前收到一封小六學生的來信，對方渴望成為機師，他見證住一位小學生一直努力圓夢而好感動，又提到信件中問道「如何才能成為一名機師？」而淺井亦有耐心地解答，更在回信中交換了電子郵件，多年來保持聯絡，不過由始至終都只是書信來往，兩人並沒有見面。

14年後，這個小六學生已經在航空學院畢業，淺井機長得悉後，知道這位學生會乘搭天馬航空157航班，於是主動要求公司給他駕駛這班機，最後兩人在機上見面，機長向這個長大成人的小學生送上祝福：「從今以後，我們是同行業的朋友。」希望有天可以與他在駕駛艙一同工作。

▲ 14年後，兩人在機上重遇。（圖：まいどなニュース」、SkymarkJ）

廣播完結之後，乘客響起掌聲鼓勵這位初出茅廬的學生，並且好多謝機長分享這個感人故事。

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責任編輯︰王明芳