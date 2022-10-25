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【心臟衰竭】《你把我灌醉》主唱曬太陽險送命 呼吸困難雙腳腫如木頭心臟衰竭

健康 14:44 2022/10/25

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《你把我灌醉》主唱黃大煒日前因心臟衰竭而導致呼吸困難緊急求醫。早前他在節目「聚焦2.0」上分享病發當天的經歷。他指夏天天氣炎熱，他與女朋友游泳後曬太陽，他本想喝水紓緩卻致雙腳水腫，最後緊急求醫，證實出現了心臟衰竭的徵狀。

最新影片：

黃大煒在「聚焦2.0」上指，由於夏天的天氣十分炎熱，氣溫更高達38度，故他便與女友游泳消暑。然而，女友建議他曬一曬「很白」的腳背。可是，不消一會兒他便感到身體不適，起初他以為是「中暑」，故便立刻喝下大量的水打算緩解，豈料雙腳卻出現水腫。他續指，病發後那幾天，半夜也會因不能呼吸而驚醒。

初時他並未有多加理會，表示「當時以為是曬傷或疫苗施打後的症狀」。可是症狀維持了數天也沒有好轉，最終更因心臟不適而需緊急送院。經醫生診斷後發現他的心、肺功能超出運載負荷，正常人的心跳應是每分鐘60-70下，但他當時的心跳卻達每分鐘137下。而且，由於心臟功能變差，但他卻又一次喝入大量的水，導致無法順利排出水份，令雙腳水腫致「木頭一樣硬，壓都壓不下去」。

黃大煒其後表示，他並沒有三高，不解為何突然會心臟衰竭。雖然醫生最後也沒有確切地說明病發的原因，但他自己推論是因為工作和自身興趣的緣故，心理和身理一直也保持著相對亢奮的狀態，令自己根本從未好好放鬆過，才會出現心臟超出運載負荷的情況。

水腫問題現已復原，而節目現場醫生也幫他評估身體狀況，黃大煒則笑說：「好緊張喔！」只見醫生以手指壓脛骨檢測水腫看是否回彈，而黃大煒的皮膚也在按壓完立刻回復原樣並無水腫，而黃大煒也開心地說：「Yes！很好！」。

市民若有以下徵狀請盡快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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