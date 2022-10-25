【美麗戰場】丁子朗永遠保持學習心態　主動爭取角色：好好把握機會才得住自己

▲ 丁子朗為新一代上位小生。

25歲的TVB新紮小生丁子朗參加香港先生奪亞軍入行，初出道主持和綜藝的丁丁，近年主攻拍劇。於正熱播台慶劇《美麗戰場》內，丁子朗不顧形象演超級渣男，他早前接受TOPick訪問坦言最初也擔心被定型，但表示：「起初有點怯，但現在不試就沒機會再試。」

獲力捧的丁子朗在另一套正在播出的劇集《下流上車族》也有份參與演出，此外近日再任男一，與馮盈盈合拍愛情劇，丁丁自言事業為重，更不介意為想演的角色而主動「𢱑撈」：「機會不會由天跌落來，要自己主動爭取。」

【美麗戰場】渣男變潦倒流浪漢回歸復仇？ 丁子朗：讓觀眾看到新一面的自己

▲ （陳慧安攝）

由頭「渣」到落尾

丁子朗在《美麗戰場》所演的「程裕進」除背住女友小美（陳曉華飾）追求其閨蜜靜兒（劉珮玥飾）外，之後更出軌兼打小美，玩弄感情兼食軟飯，可說超級賤男。

對於形象一向健康乖乖仔的丁丁是一大考驗，他因為擔心演不來而有壓力：「過往拍劇習慣了某些位笑下啦，觀眾喜歡又感覺自然，但今次這角色不可以這樣演，不能用到數年來儲下的經驗和技巧，尤其這角色沒有進程，由頭『渣』到落尾。」

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丁丁坦言最困難是拿掐「渣」的程度：「記得拍第一場戲時，導演問我『會不會覺得自己太用力？』，他說真正的渣男不會這樣，角色本身亦很chill和causal，叫我不需用力去做渣男，不斷在導演的提點和磨合下，終於找到最舒服的位。」

「程裕進」在劇中渣到極緻，丁丁透露角色於中段會「暫別」一回，於昨晚播的《美麗戰場》第16集更以流浪漢形象現身，他說：「觀眾看到未必認得是我，是一個十句粗口都形容不到兼不似人型的人，無論性格和外型都完全不同。」

▲ 丁子朗演的渣男最終變殘障流浪漢。（影片截圖）

怯就輸一世

為投入角色，丁丁要捱餓去演戲：「導演叫我幻想著自己渴求一些東西，就如hugny for something，所以叫我拍那幾場戲前別吃飯，好飢餓時才演到那份極緻。」既瘋狂又成魔的角色，丁丁享受這挑戰：「起初擔心駕馭不到，甚至質疑自己，拍完之後看回playback感覺開心，因為那個並非『丁子朗』，那種恨的程度，連我都認不到自己。」

原來丁丁起初也怕被定型變成TVB「御用渣男」，他說：「導演用很長的時間說服我，說怎麼會覺得石堅是衰人，他只是『演』得衰。儘管如此，劇集播出後好多人話『丁丁，我唔鍾意你做衰人呀』，其中一個是吳若希。」

丁丁續說：「起初都有點怯，但現在唔試還要等何時，難得有機會見到另一面『丁子朗』。」

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自問非細心男友

劇中的丁丁是摸透女人心的追女仔專家，現實中的他拍拖經驗卻不算多，並自言並非完美男友：「自問不夠溫柔和細心，是我經常犯的錯誤，劇中『小美』一角令我有所反思，譬如會反思如果我有小美這種女友，我會如果待她更好？」

丁丁說：「我本身沒甚麼洞察力，如果女友剪了頭髮，她問我有咩改變？我會答不出來。每次拍劇也是學習機會，明白怎樣才令女方開心，讓自己成為更好的人。」

劇接劇的丁子朗直言沒時間拍拖，笑說：「在劇裡叫過BB便算啦，拍完兩個月又換另一個，仲唔係渣男。」至於理想型女友，丁丁謂陳曉華所演的「小美」性格很吸引：「小美溫柔又體貼，又願意為對方付出，如果戀人間不肯付出，跟路人沒分別。」

▲ 丁子朗於劇中玩弄陳曉華感情。（劇照）

談緋聞女友

早前拍完《青春不要臉》丁丁跟拍檔戴祖儀傳緋聞，他謂兩人只是朋友：「她可以多一個身份，就是好兄弟，祖儀是一個很有義氣的人，你有困難的話，她會兩翼插刀幫你，正由於大家很投契和熟稔，之前拍情慾戲很舒服放心。」

至於丁丁與陳曉華本身很熟稔，演親熱戲也很安心：「拍第一場戲時導演叫我們goodbye kiss，由於感覺很自然，之後每場戲開首也來個錫鍚或者擁抱，拍的時候心想『需要咁多嗎？』，但其後看回都感覺幾甜蜜浪漫。」

至於可會拍出真感情，他堅定地說：「因為大家相識好耐，很多心事也找她傾訴，那麼熟稔的人不合適拍拖。」

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永遠保持學習心態

近年TVB給予一班新晉演員不少演出機會，正值上位的丁子朗又如何增值自己呢？他說：「要不時抱著學習的心態，另外拍劇時會遇到不少好前輩，譬如同劇的杜燕歌，我會留低觀察下他點演戲，他又會給我意見，另外鮑姐和江美儀都很細心教我，跟他們合作是一個學習的機會。」

丁子朗於2016年參加港男選舉而入行，《美》劇也說到選美戰場勾心鬥角之事，丁丁慶幸當年一眾港生沒爭出位勾心鬥角：「競爭性一定有，大家都想拿冠軍，可能男仔會直接點說出今次想企C位，我很欣賞這種爭取和坦白，結果大家讓他企C位，下次他就幫回大家，這是兄弟間的事情。」

▲ 因疫情關係，跟父母已3年沒相聚。

搏殺期事業為重

入行近6年，丁子朗謂現在比前過得自在：「公司不時提醒我要小心言行舉止，當時會好謹慎因怕說錯話，又怕經理人鬧，現在知道個框架，所以現在可以好自在做回自已，而今年是我過得最開心和自在的一年，因為漸熟悉工作環境。」

可是疫情關係，丁子朗跟身處加拿大的家人已3年沒見面，近日為演出新劇《妳不是她》而擱置返加國計劃：「雖然父母很掛念我，但是只得二十多歲的我在事業上要衝，難得有機會做男主角，好多人都渴求這機會，我當然用盡全力去做，因為不知道之後何時再遇到。」

▲ 近日丁子朗升呢男一，拍攝新劇《妳不是她》。

為事業犧牲與家人相處，丁子朗說：「又不可說是犧牲，做每件事也有其成本和代價，我付出了，希望之後有回報。」

當年為返港而放棄修讀大學學位，丁子朗未有感後悔：「讀書是為了搵機會，既然我現在有機會，暫時就不需要重返校園，只要我好好把握現在的機會，才最對得住自己的選擇。」

事業上，丁子朗屬進取型，他曾主動爭取演出機會，他說：「曾經打電話給監製說想演某個角色，因為覺得幾有發揮，不過因檔期問題而未成事，覺得機會要自已爭取回來，難倒等天跌下來嗎？」

服裝: Theory

記者：游艾維

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