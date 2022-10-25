【類鼻疽】歐家榮指爆發不尋常　袁國勇建議開水喉一分鐘後才用水

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇、及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮到兩個配水庫視察。（黃傑偉）

本港累計有31宗感染類鼻疽個案，大部份個案集中在深水埗及石硤尾，港大微生物學系講座教授袁國勇、及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（25日）先後到石硤尾配水庫及蝴蝶谷配水庫視察。他建議沙田濾水廠增加水中的氯含量，並在配水庫出口增設紫外光消毒系統。

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前累計31宗類鼻疽個案，當中有22宗患者居於深水埗區，當中19宗是8月後發病，19宗個案居於16幢大廈，主要影響白田邨、石峽尾邨、李鄭屋邨、及附近一帶的大廈，患者全部有慢性疾病，大多有高危因素，19個有16個屬60歲或以上人士。而初步調查，仍未找到個案患者在行蹤上有任何流行病學關連。

歐家榮提到，港大團隊早前曾在一個患者家中的水喉頭及花瓶內壁所採的樣本，驗出類鼻疽伯克氏菌的DNA，開展進一步調查，其中一個方向是循飲用或接觸受污染的水源導致感染，因為覺得事件不尋常，已隨即通知水務署，調查整個供水系統。

港大微生物學系講座教授袁國勇指，因在深水埗及石硤尾的個案比例較其他區域多，傳播或早於去年開始，當局非常關注視今次事件。他表示，現階段未知爆發原因，但對今次視察感滿意，水務署濾水廠的消毒食水的過程已達到世界衞生組織的要求，能確保食水安全，但隨著水由濾水廠經過水喉去到配水庫、再到家居出水位，隨著時間水中的氯含量會降低，建議市民，特別是長期病患者，打開水喉後首分鐘的食水，不要飲用、或用作擦牙、洗面或沖涼。

他續提出兩項建議，包括建議沙田濾水廠增加水中的氯含量，以及在配水庫出口增設紫外光消毒系統。袁國勇指，相信現時做法，即使無法令今次爆發完全消失，也會減慢爆發速度，他重申類鼻疽一直是香港風土病，每年都有約十宗。

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責任編輯：江麗盈