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【類鼻疽】袁國勇到兩配水庫視察　指濾水標準達世衞要求建議增設紫外光消毒

社會 12:36 2022/10/25

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港大微生物學系講座教授袁國勇、及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮到兩個配水庫視察。（黃傑偉）

本港累計有31宗感染類鼻疽個案，大部份個案集中在深水埗及石硤尾，港大微生物學系講座教授袁國勇、及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（25日）先後到石硤尾配水庫及蝴蝶谷配水庫視察。他建議沙田濾水廠增加水中的氯含量，並在配水庫出口增設紫外光消毒裝置。

港大微生物學系講座教授袁國勇指，因在深水埗及石硤尾的個案比例較較其他地區多，當局重視今次事件，也因早前在其中一個個案家中的水喉頭及花瓶內所採的樣本，驗出類鼻疽伯克氏菌的DNA，所以來追查食水是否源頭。

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮也提到，目前累計31宗類鼻疽個案，有22宗是8月後出現，認為今次事件不尋常，白田邨、石峽尾邨及李鄭屋邨等18幢大廈均在受影響範圍，所以通知水務署，調查供水系統。

袁國勇表示，對今次視察感滿意，續指水務署濾水廠的濾水標準能達世界衞生組織的要求，理應是可以殺滅細菌。但他指出，隨著水由濾水廠去到配水庫、再到家居出水位，水中的氯含量或會降低，建議市民打開水喉後首分鐘的水，不要飲用、或用作擦牙、洗面或沖涼。

他也提出兩項建議，包括建議沙田濾水廠增加水中的氯含量，另外長遠而言，在配水庫出口增設紫外光消毒裝置。袁國勇指，相信現時做法，即使無法令今次爆發完全消失，也會減慢爆發速度，他重申類鼻疽一直是香港風土病，每年都有十宗。

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責任編輯：江麗盈

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