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【智能手錶】Apple Watch測出心跳過高　意外揭12歲女童患罕見癌救一命

兒童健康 14:01 2022/10/25

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Apple Watch意外揭12歲女童患罕見癌症。

智能手錶功能多多，甚至可以監察健康狀況。美國一名12歲女童戴著的Apple Watch，測出她心跳過高，媽媽以防萬一帶她去求醫。結果發現女童不但有盲陽炎，更患上罕見的癌症，及時接受治療救回一命。

最新影片︰

盲腸炎再揭患癌

外國媒體報道，12歲女童Imani Miles的媽媽Jessica Kitchen指出，早前女兒佩戴的Apple Watch有一天不斷發出嗶嗶響，提醒她Imani的心跳異常過快。媽媽感到很奇怪，因為它以前從未發生過這種狀況。

Jessica心裡很擔心，決定帶女兒去醫院求診，才知道Imani患有闌尾炎（俗稱盲腸炎）。醫生為Imani動手術切除闌尾外，還發現該處出現罕見的「闌尾腫瘤」，這是一種神經內分泌腫瘤，亦即闌尾癌，在兒童身上很罕見。

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母幸智能手錶救女命

Jessica得知後稱如果沒Apple Watch提醒，女兒的情況可能會更糟︰

如果手錶沒有響起，我可能會再等待一下，遲些才帶女兒看醫生。

當醫生發現Imani的腫瘤時，癌細胞已擴散到她身體的其他部位，她需接受手術切除。手術很成功，她目前正在家中休養。她每天都戴著Apple Watch，認為它有很多好處。

醫管局資料顯示，闌尾炎是指闌尾因糞便嵌塞或其他原因而發炎。闌尾炎發作迅速，通常出現腹痛及不適等徵狀。幾小時後，腹痛加劇並轉移至右下腹部位，並伴有噁心、嘔吐及發燒等情況。不論男女及任何年齡均可出現闌尾炎。發炎的闌尾應以手術切除，否則它會因破裂而演變為致命的腹膜炎。

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責任編輯︰王明芳

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