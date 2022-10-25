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【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派　Regina首次演壞人覺一種戲最難演

娛樂 13:12 2022/10/25

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何依婷將會魔化成為終極Big Boss。

TVB台慶劇《美麗戰場》踏入結局篇，除了陳瀅終極魔化之外，未來數集將會有一位女角色180度大逆轉，就是在劇中飾演方力申妹妹龐子珊的何依婷（Regina）。

「純純兔」的乖巧千金突然爆出陰暗面，魔化程度被指為大奸角，成劇情重要的《美麗戰場》轉折點。今次，亦可以說是何依婷演技及形象大突破。

【機場特警】高材生何依婷曾赴史丹福大學交流　為理想棄做金融業選美改變人生

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曾到史丹福大學交流

現年28歲的何依婷因外貌清純被網民封為「純純兔」，雖然在劇中暗藏機心，但現實中十分勤力。出身基層家庭的她，從小在黃大仙公屋長大，後來遷到太子舊樓居住。她在中學時期中文科、經濟科、歷史科測驗及考試已多次取得「學科成績優異獎」，並於中六考得第二名。

2012年考入香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，各科成績平均GPA高達3.5分以上，並獲得獎學金資助，遠赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，又於畢業前到阿里巴巴位於中國杭州的總部實習，2016年以一級榮譽學士學位畢業。

「學霸」Regina畢業後曾在四大會計師樓之一的安永會計師事務所工作，直到2017年放棄高薪厚職參加《香港小姐競選》，以出色表現勇奪亞軍，當時已獲TVB高層樂易玲點名大讚談吐進步很多。其後簽約成為TVB旗下藝人，並參加第29期藝員訓練班。

（Instagram圖片）

備受大台力捧

Regina獲委派擔任不少主持及司儀工作，包括《學是學非》以及多個大騷，備受TVB力捧。此外，拍劇方面也表現不俗，於2020年《機場特警》飾演港女網紅「李至安」，僅穿比堅尼洗車受到注目，首度獲提名《萬千星輝頒獎典禮2020》「最受歡迎電視女角色」。

2021年在台慶劇《十月初五的月光》首度擔任第二女主角，並獲提名「飛躍進步女藝員」；同年於另一台慶劇《星空下的仁醫》中「游芝樺（Esther）」一角入圍「最佳女配角」最後五強。

去年，Regina被爆搬到紅磡頂級豪宅海名軒居住，屋苑飽覽維港煙花靚景，同時亦駕駛價值50萬元的名車代步，可見上位小花備受力捧，升呢變闊太。

    點擊圖片放大
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首演奸角有難度

Regina接受TOPick訪問，表示與「哥哥」方力申（小方）及「老公」黃庭鋒合作大感新鮮：「今次組合好有新鮮感，同小方、庭鋒冇合作過。我覺得今次幾開心、幾特別，因為以前有睇過葉導執導嘅電影，小方做主角，冇諗過原來有機會同到佢哋合作，對我來講成件事夢幻。」

同時她坦言，感謝前輩給予寶貴意見，令其獲益良多。

對於角色逐漸魔化，首次演奸角的Regina坦言甚有難度：「其實都有難度，因為心路歷程轉變同埋變奸嗰幾場戲要花啲功夫。最深刻係喺我變奸之後要鬧人嘅戲，因為鬧人係好難嘅事，要好有霸氣嗰種奸係有啲難度。葉導喺過程入面畀到指引我、意見我，希望出到嚟效果好啦，我自己都未睇過。」

記者：馮雪怡、陳曉柔

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