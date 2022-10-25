【網絡熱話】醉漢凌晨搭的士太醉無講問目的地　咪錶跳到93.1元司機網上求助

▲ (的士司機資訊網 Taxi)

有的士司機早前在社交平台發文，指周日（23日）凌晨有一名醉漢於紅綠燈位前上車，但詢問男子目的地時沒反應，嘗試拍醒卻被對方用粗口責罵，最後選擇報警求助，而醉男僅支付50元車費了事。

在的士司機在「的士司機資訊網 Taxi」貼出多張照片，向網民求教「應該點做？」照片中有名坐在前座乘客座位的男子低下頭，疑似睡着無反應，咪錶顯示車資為93.1元。司機指嘗試拍肩膀喚醒時，卻被對方責罵，載住他駛到警署門外時，咪錶跳到93.1元，最後選擇報警求助。當警員到場調查時，男子身上僅有50元，而警員稱若要追究，便要「擺低架車入去錄口供」，無奈下只好放棄追究，直言今次事件擾攘一個半鐘「當黑」。

事件引起網民討論，為司機想出不同辦法。

報警

大多數警察一到就醒

問佢去唔去機場,可能即時彈起

等到聽朝 成晚唔洗做

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責任編輯：余思嵐