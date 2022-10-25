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【日本開關】4間東京人氣公寓式酒店推薦　家電齊備夜宿玩住家feel【內附連結】

休閒消費 12:59 2022/10/25

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東京新宿馨樂庭酒店的房間設計以黑白橙色為主調。(圖片由酒店提供)

久違了的東京，總希望可以多玩幾天，當地的住宿除了酒店之外，公寓式酒店，或是酒店式服務公寓都是不錯選擇，設施有廚房、洗衣機等，十分方便，當中有些更設有客廳，或是數間睡房，正好適合一家大小入住，即使旅行仍有一種家的感覺。

新宿︰東京新宿馨樂庭酒店

連鎖式的馨樂庭公寓式酒店，遍及全球許多大都會，質素有保證。這間置於在東京新宿的酒店位於靖國通上，鄰近新宿的御苑、歌舞伎町等。明亮寬敞的客房，其設計以黑白橙色為主調，一派現代風格。內設廚房、微波爐、多士機等，煮食用品甚為齊全。

シタディーン新宿
地址：東京都新宿区新宿1-28-13

羽田︰Universal Haneda

若要真正感受當地人的日常生活，Universal Haneda是不錯的選擇。酒店位於寧靜的民宅巷弄內，附近沒有喧嘩的鬧市或景點，有的是在地人熱愛光顧的澡堂、超市、喫茶店等。酒店距離最近的大鳥居車站約900公尺，與羽田機場僅3站距離。房內設備簡單但齊全，包括雪櫃、微波爐、小廚房等，環境寬敞整潔。

ニバーサル羽田
地址：東京都大田区西糀谷2-10-14

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日本橋︰コンドミニアムホテル欅庵

若嚮往如日劇中的榻榻米小公寓，這酒店便是好選擇，更特別適合有小朋友的家庭入住。客房是甚為少見的純日式風格，木地板、竹簾、榻榻米睡房，搭配櫸木家具等，相當典雅。廚房備有不少煮食工具，如電飯煲、微波爐、煎鍋、洗碗機等。另外，酒店也有提供各式嬰幼兒盥洗用具、餐具、遊戲墊等，非常貼心。

コンドミニアムホテル欅庵
地址：東京都中央区日本橋人形町2-2-7

蒲田︰KARIO KAMATA

酒店主打公寓式房間，採用少見的樓中樓設計，明亮的窗景和起居空間，相信會讓不少人十分憧憬。酒店所在的蒲田位於東京都邊陲，觀光客較少、生活機能充實，前往隔壁神奈川縣的橫濱、鎌倉遊玩都很方便。房間採用現代日系簡約設計風格，有沙發床、小飯桌、乾濕分離衛浴等。

KARIO KAMATA的家庭房可供7人入住，設有廚房、洗衣機等。(圖片由酒店提供)

KARIO KAMATA | カリオ カマタ
地址：東京都大田区蒲田4-27-4

記者︰劉妙賢

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