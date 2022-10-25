【醫療科技】港大研究揭香蕉凝集素可抑制冠狀病毒　可作用於新冠或流感等病毒

▲ 港大研究揭香蕉凝集素可抑制冠狀病毒。（資料圖片）

港大醫學院臨學學院微生物學系、美國密歇根大學、奧地利約翰‧開普勒林茨大學及其他海外機構研究人員，揭示經分子工程改造的香蕉凝集素H84T-BanLec的廣譜抗冠狀病毒活性及其機制。研究結果已於科學期刊《Cell Reports Medicine》發布。

新冠病毒新型變異病毒株和其他新型冠狀病毒很可能會繼續出現，其中一些病毒株可能會對現有的抗病毒藥物產生耐藥性。為應對這些病毒株做好準備，研究團隊研究了經分子工程改造的香蕉凝集素H84T-BanLec對SARS-CoV-2和其他已知的人類冠狀病毒的抗病毒作用。

研究團隊發現，H84T-BanLec 能夠與刺突蛋白的多個甘露糖位點結合，以抑制病毒進入宿主細胞，從而有效抑制冠狀病毒的感染。這種獨特的抗病毒機制使病毒難以產生耐藥性，並使H84T-BanLec在當前新冠疫情和未來冠狀病毒大流行之下，成為極具潛力的廣譜抗冠狀病毒藥物。

BanLec是從一種香蕉中分離出來的凝集素。經分子工程改造的H84T-BanLec保留了它的抗病毒活性，同時減少了它的促細胞有絲分裂性。實驗證明，在細胞系模型中，H84T-BanLec能夠有效抑制SARS-CoV-2及其變異病毒株（包括 Omicron）、MERS-CoV、SARS-CoV-1、HCoV-OC43和HCoV-229E的感染。

在人類離體肺組織培養模型中，H84T-BanLec能夠在納米摩爾濃度下抑制MERS-CoV的增殖。H84T-BanLec顯著提高了感染MERS-CoV的人源DPP4基因敲入小鼠的存活率。在感染了SARS-CoV-2的金色敘利亞倉鼠模型中，鼻內注射及腹膜內注射的H84T-BanLec同樣有抑制新冠的效果。高速原子力顯微鏡和單分子力光譜的結構分析表明，H84T-BanLec與SARS-CoV-2刺突蛋白的多個甘露糖位點黏合力很高。這些多結合位點解釋了H84T-BanLec的廣譜抗病毒活性，也可能是病毒難以對H84T-BanLec產生耐藥性的原因。

此研究表明，H84T-BanLec不僅能高效抑制SARS-CoV-2及其變異病毒株的複製，而且對其他已知的人類致病性冠狀病毒也具有高效的抗病毒作用。H84T-BanLec獨特的抗病毒機制使其成為一種極具潛力的廣譜抗冠狀病毒的化合物，並且由於它特殊的抗病毒機制，H84T-BanLec對未來可能出現的新型SARS-CoV-2變異病毒株及其他新型冠狀病毒也可能十分有效。更重要的是，H84T-BanLec對其他病毒（如流感病毒）也有抗病毒作用，因此鼻內注射的H84T-BanLec可能成為應對呼吸道病毒季節性爆發的有效方法

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記者：黃穎津