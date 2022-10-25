【誤吞異物】10歲仔賭氣吞103粒鋼珠　醫生取出92粒︰胃有點潰爛

▲ 內地一名10歲男童吞下103粒鋼珠，及時取出大部分得以保命。

吞下異物未及時取出隨時無命！內地一名10歲男童日前吞了103粒鋼珠，不幸中的大幸是家長及時將他送院，醫生成功取出92粒鋼珠，11粒鋼珠留在腸道裏需要通過自然排泄出體外。如果大量鋼珠留在體內，後果不險設想，隨時送命。

狂吞103粒鋼珠

綜合內地傳媒報道，上周三（19日）下午5時許，江蘇南通一名10歲男孩，因情緒問題將103粒鋼珠吞進肚子，身體感到不適，家長將他緊急送至南通市婦幼保健院急診兒童外科，該院的消化內科主任醫生卞曉雲及其團隊，用胃鏡花逾1小時成功取出其中的92粒，幫助男孩脫離危險。

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當時男孩來到立即進行檢查，發現胃裡有大量鋼珠，並有少量進入腸道，醫生需用胃鏡取出異物，過程有一定困難。卞醫生表示孩子年紀比較小，取得過程中不太配合，需要不停地進行安撫，累了就休息一會兒。

此外，由於男孩中午吃過午飯，胃裡還留有不少食物殘渣，淹沒了部分鋼珠，所以取鋼珠的過程也考驗醫生耐心和細心。每一粒鋼珠比黃豆大一些，由於男孩吞食的鋼珠數量較多，不能一次過取出來，要反覆前後取了20多次，每次只能取出4到5粒。

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取出胃內92粒鋼珠

經過1個多小時胃鏡取異物，男孩胃裏的鋼珠都被取了出來，一共92粒鋼珠，總共重203.3克。另外有11粒鋼珠留在腸道裏，需要通過自然排泄。卞曉雲醫生指出在取出鋼珠的過程中，都伴隨著一股鐵鏽味：

原來鋼珠是亮的，取出時一部分發黑了，部分鋼珠被胃酸溶解，鋼珠在裏面滾動，導致男孩胃還有點潰爛。

情緒出問題賭氣

另有消息指男孩是因為與父母爭吵賭氣而吞下大量鋼珠，家長指出鋼珠是男孩小時候打彈弓玩的，是次意外是父母的失職，以後會更好地看護孩子。

醫生亦透露男孩吞食鋼珠是情緒出問題，取出鋼珠之後的男孩病情穩定，在南通市婦幼保健院進一步治療。卞醫生提醒家長，比較硬的、有危險性的東西要避免讓孩子接觸到，而對於年紀稍大、有情緒變化的孩子，應當及時耐心疏導，不能簡單或粗暴地說教，如有需要可找專業人士進行心理輔導。

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責任編輯︰王明芳