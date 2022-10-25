【不正常愛情研究所】Susuca疑被前度落降頭　黃紫恩曾考慮泰國伴屍同眠求復合

▲ 《不正常愛情研究所》

J2節目《不正常愛情研究所》由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。後天（27日）播出一集主題為「愛情黑魔法」，請來泰國法科Call師傅現身講個案，講到有女仔為挽回男友的心，可以去到幾盡。

下星期一（10月31日）就是萬聖節，各主持扮鬼扮馬提前過節。Susuca同Karen話萬聖節是容易分手的日子。

Susuca講起16、17歲時的經歷，萬聖節同男朋友去主題樂園玩，一心諗住入到鬼屋男友會保護自己，豈料入到去男友已嚇到不知所終，她說︰「唔知佢跑咗去邊，好嬲呀，出到去即刻分手，去一轉主題樂園、一轉Halloween就散咗。」

Karen就話有位女性朋友，化濃妝出席萬聖節party，原本同一位男仔打得火熱。之後去after party，個女仔一卸妝就嚇走了個男仔，恐怖過恐怖片。

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Susuca疑被落降頭

講到萬聖節自然離不開神怪話題，Susuca繼續「客串」做「有故事的人」。她說近日無意間發現前度與一位法師的inbox對話，男友問法師「請問做咗法事未？」，內附一張照片，在法壇上見到自己生辰八字。

她越睇越心驚，回想當時情況，她說︰「嗰時所有嘢都搬走晒，好決絕要斷絕來往。唔知點解無緣故又躝返去復合喎。」思前想後，該段時間正正是男友找法師的日子，她說「諗返都恐怖」。至於後續如何，Susuca是否中降？後晚將有答案。

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Jojo考慮泰國伴屍求復合

今集找來人稱「Call師傅」的泰國法科師傅，他先為Susuca解說相中法壇的作用，又指中降原來有徵兆、有樣睇，從氣息同身體變化可以辨別，節目中他有詳細解釋。

「Call師傅」講到做和合法事及落降頭的故事，各主持聽到面有難色。師傅又提到多年前有位女仕，為求同男友復合，不惜到泰國伴屍手拖手瞓了一晚的過程。當中提到死者的冤氣、決定法事的效力，還附有圖片，嚇到在場的Karen和Susuca毛骨悚然。反而Jojo表現最冷靜，還表示都會考慮，前題是「有幾愛個男人同執著」。

師傅表示事後會為死者做功德超渡，都算是一件善事，而法事後3個月，該女子似乎有所參透，最後選擇放下。

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