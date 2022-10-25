【長壽之道】美國100歲醫生診症75載　破健力士世界紀錄分享4大長壽秘訣

步入晚年，不少人會選擇退休安享晚年，但對於塔克（Howard Tucker）而言，「退休」從不在他的打算之列。塔克（Howard Tucker）現年已100歲，成為醫生經已75載。雖然他年事已高，但他並沒有退休的打算，去年更創下了健力士世界紀錄世上最高齡執業醫生。

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綜合外媒報導，居於美國俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）的神經科醫生──塔克（Howard Tucker）於1922年7月10日出生，現年經已100歲。學生時期就讀俄亥俄州大學醫學系的他，畢業後加入了美國海軍參與二戰，又於1950年代韓戰期間擔任大西洋艦隊神經科主任。結婚後便搬回到家鄉開設診所，至今已為居民診症75載。

▲ 診症75載仍不打算退休 破世界紀錄成全球最年長執業醫生

然而，於2021年2月26日當時98歲的他被健力士世界紀錄認證為「世上最高齡執業醫生」。如今，塔克已現年100歲，可是奮力工作的他依然堅持每天準時從早上9時到晚上6時營業，為病患診症。早已白髮蒼蒼的他，許多人也曾勸他退休。可是他堅拒，表示自己的精神狀態依然很好，並且與時並進，每天都會學習新的醫療技術，從未有離開他最愛的工作崗位的念頭。

雖然塔克年事已高，但在他數十年的診症生涯裡，他卻是以診症精準聞名。他曾診斷及醫治過許多罕見的病例，其中最著名的便是發生於1960年的「睡美人」病例。當年有一名年輕的患者昏迷數月不醒，正當20多位診症醫生亦束手無策之際，只有塔克準確地評估患者是因使用了過量的巴比妥藥物（Barbiturate Overdose）而昏迷不醒，隨後的驗血報告亦證實其診斷為準確。

2021年被認證為「世上最高齡執業醫生」後，他接受訪問時表示：

我認為這個健力士世界紀錄頭銜是一個非凡的榮譽，我把它看成是我長久、令人滿意和幸福的生活中的另一項成就。

然而當被問到他的退休計劃時，他更直言「沒有！我相信退休是長壽的敵人。甚至在我比較年輕時，我也沒想過要退休。」他更續指「當你熱愛你所做的事情，而且仍有能力可以完成它，為什麼你會想退休？」而他現年89歲的心理分析學家妻子──蘇（Sue）也還在工作，目前也沒退休的打算。

塔克在今年7月慶祝100歲生日不久後確診新冠肺炎，但他在休養期間仍透過視訊軟體Zoom幫居民解決醫療問題，身體強健的他在隔離休養數日後便康復。他亦向人分享他的「長壽秘訣」：

攝取足夠的營養和少量酒精

要有目標

助人為樂

家庭和睦

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責任編輯：羅嘉欣