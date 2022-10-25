【下流上車族】追求自由不同意買樓等同成功　年青人不願當「樓奴」供幾十年

▲ 大家對上車諗法不一。

TVB台慶劇《下流上車族》自播出後收視叫好叫座，首周開播吸引155萬觀衆收看，最高收視23.9點，成績相當不俗。劇中話題寫實貼地講述「上車」﹑恨有公屋揸手的話題，難怪引起觀眾甚有共鳴。

雖然車志明（林敏聰飾 ）及太太莫雯慧（江美儀飾）日望夜望希望能再次「上車」，近日劇情講到車志明夫妻填表抽何文田居屋時商討策略，認為夫妻與兩名女兒分開兩張表申請，能提高抽中機會率。

故幫兩位女兒郭柏妍及羅毓儀交表，不過此舉引起郭柏妍不滿，更表示「我冇講過要買樓」﹑「我唔要成世揹住層樓咩都做唔到」﹑「我唔要做樓奴」，隨即引起網民熱議，更有不少年青人指說出心聲。

【下流上車族】林景程鬧爆鮑起靜觀眾睇到心痛 家寶：養我幾耐？還足畀你啦！

最新影片推介：關楓馨專訪

年青人不願當「樓奴」

香港樓價高企，要買樓並非易事，很多人節衣縮食儲了很多年才能成功買樓，之後又要供幾十年，就正如劇中郭柏妍所說「成世都要揹住層樓」。

而且，有不少年青人認為樓價物價高企，想置業不是單靠捱就捱得出，與其這樣，寧願把錢花在娛樂上，人生苦短，不如做一些令自己開心的事。

加上，有部份的年青人更覺得買樓並不代表成功，反而在過程中失去生活﹑沒有得與朋友相處，就連旅行都不能去，絕對不想被層樓綁住而失去自由及時間，限制了自己未來想做甚麼，故他們寧願租樓覺得自由度較大，更可選擇較大面積的地方，亦不願當「樓奴」。

▲ 劇中郭柏妍不想買樓。

有些人認為「要有瓦遮頭」

而去年在討論區就有篇以「身邊啲朋友笑我供樓好慘 其實佢哋仲慘」為題發文，指自己因為要供樓，反而遭身邊朋友嘲笑不懂得享受人生，但他卻認為那些朋友已「成三十幾歲人，樓都無，月光族，又唔為自己打算」，他們才是真正的慘。帖文一出，引起關注！

雖然有部份年青人不想當「樓奴」，不過「要有瓦遮頭」是亞洲人的傳統觀念，認為有屬於自己的地方更為重要，大家各自有不同的追求東西，雙方都沒有對與錯正如你怎樣看。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R