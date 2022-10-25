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【JUPAS】港大23/24學年推新工商管理課程　涉會計數據分析技能

社會 13:41 2022/10/25

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課程總監陳謙麗。（黃建輝攝）

香港大學商學院將於2023/24學年開設工商管理學學士（會計數據分析）課程，教導學生如何將數據分析應用於各種會計領域。課程總監陳謙麗指，會計界亦正經歷數碼轉型，相信新課程畢業生競爭力強。 

新課程將與工商管理學學士（會計及財務）共用同一個聯招編號JS6781，學生獲取錄後可選擇就讀哪個課程，人數不設限額；該課程收生分數中位數，約為最佳6科成績37至38分。課程總監陳謙麗說，新課程強調與會計和商業領域相關的數據分析技能的重要性，並應用於各種會計領域，包括財務、管理、稅務和審計。學生要讀最少6科編程和數據分析學科。 

陳謙麗說，隨著科技發展，大數據更多應用於商業上，以四大會計師樓為例，公司除以往基本的業務外，近年亦正拓展商業分析諮詢等範疇，極需具數據分析技能的人才，結合會計數據協助公司做商業決策；她又以審計工作為例，不少公司轉用雲端儲存數據。 

陳謙麗指出，部分大公司以往會自行培養有關人才，惟難以作有系統訓練，相信學生掌握數據分析技能，會比其他會計課程畢業生有更高競爭力。她又指，商學院正安排新課程獲得4個本地和國際會計專業機構的認證，包括香港會計師公會、英國皇家特許管理會計師公會等，預計首屆學生入讀前可取得認證。 

另外，港大理學士（言語及聽覺科學）課程下學年起改名為理學士（言語及語言病理學），課程總監陳文琪解釋，改名是為了更突出課程在言語及語言病理學專業知識的傳授，表明課程是培訓專業的臨床言語治療師，課程上沒有變動。 

陳文琪又說，社會上對言語治療師的需求日益增加，特別是於學校及安老院舍。該課程協助學生掌握在雙語環境進行言語治療的能力，亦設300小時的臨床實習及畢業專題研究，讓學生具備知識、技巧及實踐經驗。 

她指，除少數選擇繼續升學的學生外，其餘學生全部可就業，部分人在畢業前已有2至3個工作機會，月薪平均約3.4萬。 

港大理學士（言語及聽覺科學）課程下學年起改名為理學士（言語及語言病理學）。（黃建輝攝）

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記者：黃悅晴

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