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【海外投資】日本萬呎古宅連竹林只售100円　2大原因令業主願以低價出售

休閒消費 15:53 2022/10/25

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日本長野縣中野市一個280坪（約9963.29平方呎）的古宅土地放售。

在香港，HK$5可以買一枝水或者一個麵包。不過在日本，大約100円(約HK$5.3)的價錢竟然可以入手交通方便、環境清幽的萬呎物業。究竟業主為何要以極低價出售條件尚算不錯的樓盤呢?

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日本長野縣中野市一個280坪古宅出售。(圖片來源:節目《THE TIME》截圖)

日本晨間節目《THE TIME》早前邀請到中野市政府負責人介紹「筍盤」。負責人指有業主以100円放售位於長野縣中野市的一個280坪（約9963.29平方呎）古宅土地。古宅範圍連主屋、倉庫、竹林等物業，當中主屋更佔地38坪(約1352.16呎)。

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古宅鄰近火車站，大家可從長野站乘車40分鐘到達延德站，再由該站徒步20分鐘即可到達。由於交通尚算便利，加上居住環境，所以吸引很多人表示有興趣認購。

從長野站乘車40分鐘到達延德站，再由該站徒步20分鐘即可到達古宅。(圖片來源:節目《THE TIME》截圖)

雖然居住環境條件貌似不錯，但屋內狀況及清拆費用才是令業主願意「賤價」出售主因。市政府負責人指屋內環境極為凌亂，除遺留前業主物品之外，更有大量建築木材因早前冬天積雪過重而塌下，一片頹垣敗瓦。

市政府負責人指屋內環境極為凌亂，除遺留前業主物品之外，更有大量建築木材因早前冬天積雪過重而塌下，一片頹垣敗瓦。(圖片來源:節目《THE TIME》截圖)

除此之外，負責人又指業主表明只要成功出售，即使100円都願意收。不過，準買家就要自行承擔古宅範圍内接近1萬呎的建築物清拆費用，大概為300萬円(約HK$158,143.32)，當中不包括20萬円(HK$10,543.69 )稅項等雜費。

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負責人表示，現時市政府希望買家能善用地皮，故正進行買家改造計劃書。不少買家都希望進行大改造，希望改成古民家Café及狗公園等。

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責任編緝：張懿慧

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