【排期審訊】涉串謀詐騙詹培忠父子2024年審訊　詹培忠申取回旅遊證件被拒

▲ 立法會前議員詹培忠。 （陳靜儀攝）

前立法會議員詹培忠父子，涉嫌聯同男商人及無業女在配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘密「買殼」協議，串謀詐騙聯交所等，以及處理犯罪得益4,200萬元。4人被廉署控告2項串謀詐騙及1項洗黑錢罪，案件今（25日）於區域法院再提訊。男商人今缺席聆訊被法庭通緝，詹培忠申取回旅遊證件被拒，詹氏父子及無業女擬不認罪，案件排期於2024年5月2日開審，料審訊60天。

首案3名被告依次為詹培忠（75歲，董事）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（65歲，無業）。次案被告為馬鐘鴻（48歲，商人）。

案件今再提訊，馬早前在高等法院申保釋獲批，准以現金連人事擔保共715萬元保釋，惟馬今缺席聆訊，法庭發出拘捕令。

首案被告詹氏父子及王蓓麗擬不認罪，控方指長約126分鐘的錄影會面片段將呈堂，詹培忠一方將爭議影片的呈堂性。控方透露，案中涉及27名控方證人及4名廉署職員。

法官郭偉健指法庭可安排較早時間審訊，惟辯方指需遷就資深大律師日程。法官最後排期於2024年3月1日進行審前覆核，2024年5月2日開審，料以中文審訊60天。

另外，詹培忠申請發還旅遊證件，讓詹離港探親及處理業務，被法庭拒絕。

詹氏父子被控2項串謀欺詐罪，控罪指詹培忠、詹劍崙與馬鐘鴻於2013年7月1日至2015年11月15日期間，在香港一同串謀並與其他人串謀詐騙亞洲資源控股有限公司（下稱該上市公司）及聯交所。

王則被控1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。控罪指她與馬鐘鴻，於2013年10月24日至2014年1月24日期間，在香港知道或有合理理由相信某財產，即由亞洲資源控股有限公司發行，本金金額為4,200萬港元的可換股票據，全部或部分，直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

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記者：陳曉欣