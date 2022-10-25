【慈善服務】仁愛堂過渡性房屋下月1日開始招租    將建設長者服務大數據系統

▲ （李榮忠攝）

仁愛堂首個過渡性房屋項目「仁愛居」預計明年第2季落成，將提供410個單位，於11月 1日開始招租，預計明年4、5月人伙，輪候公屋或3年以上人士即可申請。另外，將會在11 月14 至19日一連六日，向長者派發50 萬元的中醫服務現金券。

仁愛堂董事局今（25日）舉行全年大型節目巡禮，介紹最新服務發展。在社會服務方面，仁愛堂於去年獲撥款逾2.2億元，興建首個過渡性房屋項目「仁愛居」，項目位於元朗洪水橋洪元路。「仁愛居」以「組裝合成法」興建 410 個單位，單位面積約 130 呎至 280呎，當中包括 1人、2人、3人及無障礙單位，預計在明年第二季落成，冀為基層家庭改善居住環境。

「仁愛居」提供予輪候公屋或3年以上人士申請，單位設計特色是「橫向型」 設計，相比坊間傅統「直向型」的設計，窗戶呎时較大，以增加採光度。同時，設有「梗廚」及「明廁」，空氣會更加流通，租金介乎 2,000 至3,700元，將於11月 1日開始招租，12月15日截止，預計明年4、5月人伙。

醫療服務方面，仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥計劃在 11 月14 至19日一連六日，再度向長者派發 50 萬元的中醫服務現金券，並將受惠年齡降低至 60 歲。求診人士於上述日期可到仁愛堂的自資中醫中心及所有流動中醫醫療車領取贈醫施藥現金券。

另外，仁愛堂胡忠長者地區中心將會在 11 月開始推行為期3年的「賽馬會樂齡科技與智友交居計劃」。計劃獲賽馬會慈善信託基金資助 244萬，透過推廣及教導長者使用樂齡科技產品，並資助合資格長者購置家居合用的相關器材，每名合資格的長者可獲1,500元的資助，料惠及360人。

同時，仁愛堂開始建設長者服務大數據系統，在得到個案同意下，收集和整合旗下長者服務單位中服務使用者的數據進行分析，歸納出長者患上各種疾病的風險，求診次數與頻率，服用藥物的習慣等，希望為發展社區安老服務提供更仔細的指標同方向。

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記者：李榮忠