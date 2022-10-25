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【煽惑意圖】立法會公眾示威區告示板貼煽惑字句　27歲內地男被捕

社會 15:00 2022/10/25

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（黃傑偉攝）

警方今日(25日)表示，於昨日上午在將軍澳區以煽惑意圖拘捕一名27歲內地男子。

港島總區公眾活動調查組總督察盧彥霖指，於本月16日早上警方接獲立法會保安中心求助，指於立法會公眾示威區告示板上被人貼上了張含有煽惑字句及口號A4紙，警方檢視後發現，內容含有令讀者會對中央政府或領導人產生憎恨或藐視字據或口號。

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警方翻看大量閉路電視後發現本月15日深夜，一名男子到上址貼上3張A4紙後以手機拍照，之後匆匆離去，其後男子在附近更換衣物企圖逃避追查。

警方調查後成功鎖定目標男子，並於10月24日上午在將軍澳一私人屋苑附近以煽惑意圖罪拘捕涉案男子，行動中檢獲2部電話，2部手提電腦，一部打印機及2套犯案時衣物，被捕男子27歲報稱工程師，持內地到港工作簽證，已來港一年，被捕人認現正扣查中。

警方重申任何人發表具煽惑意圖文字或刊印一經定罪可被判監禁2年。而管有具煽惑意圖利物，一經定罪可被判監禁1年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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