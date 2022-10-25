【欺詐罪成】涉隱瞞工業村用地黎智英黃偉強欺詐罪成 押後11.24判刑

▲ 涉隱瞞工業村用地欺騙科技園，黎智英被裁定兩項欺詐罪成。（資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，在租契沒有容許的情況下，把《蘋果日報》在將軍澳工業邨租用的部份範圍，租借給與黎相關顧問公司令其獲益。兩人早前於區域法院否認共兩項欺詐罪，案件經審訊後，兩人今（25日）被裁定全數罪成。法官陳廣池裁決時指，以黎的生意頭腦及精密手法，管理多間公司並不代表有事便可抽身而去，以事務繁忙為由抹殺自己的責任。法官將案件押後至11月24日，先替兩人索取背景報告，屆時將作求情及或判刑，黃准續保釋，黎續還押。另外控方擬就黎申請沒收令，將於明年1月27日處理。

本案被告為黎智英（74歲，商人）、周達權（64歲，公司董事）及黃偉強（60歲，行政總監），周早前已從本案中分拆，並以控方證人身分出庭作供。

法官裁決時指，本案中承租人與出租人有特殊關係，科技園有嚴格限制，以免承租人濫用土地，或變作二房東。誠然，科技園以低地價出租土地予蘋果印刷有限公司（下稱蘋果印刷）外，亦依賴承租人的誠信，故承租人亦有責任履行租契，和為有關連公司申請牌照。法官又指，承租人不會愚蠢地自我舉報違約，但這並不表示不能向科技園查詢，可見承租人有責任披露其違約行為，故此黎的不作為構成欺詐。

法官又指，辯方先稱黎名下的力高顧問有限公司（下稱力高）沒有違約，即使違約，力高亦只佔處所的極小部份，不可能改變處所的實際用途。法官指上述說法矛盾及混淆概念，無論力高佔用多少土地，承租人都有義務為其申請牌照。若以「不傷宏旨」的標準來看待佔用，那麼這變相便成為「劏房」的藉口。

法官又指，以黎的生意頭腦及精密手法，管理多間公司並不代表有事便可抽身而去，以事務繁忙為由抹殺自己的責任。法官又指，承租人多年來為27間公司申請牌照，但當中不包括力高，可見黎認為力高不合資格才未有申請。惟事件遭網媒揭發後，蘋果印刷仍隱藏力高的存在，在尋求法律意見後，再將力高搬離處所。

法官續指，黎作出的隱瞞行為及虛假陳述，令科技園認為蘋果印刷合符租契條例，以致科技園未有作出相應行動並蒙受損失，蘋果印刷亦從中得益，遂裁定黎的兩項欺詐罪成。

法官於仔細審視周達權的供詞後，認為周未有為減輕自身刑責而誇大其詞，有時候更有少許維護兩名被告，屬誠實可靠證人。

法官不接納黃屬公司的「大打雜」之說法，指黃屬壹傳媒管理的行政總裁，不會不知力高在沒有牌照下佔用處所，其隱暪屬不作為之一，遂裁定黃的1項欺詐罪成。

代表律師透露，黃的耳朵已全聾及患有重鬱症，需定期覆診。法官將案件押後至11月24日，先替兩人索取背景報告，屆時將作求情及或判刑，黃准續保釋，黎續還押。另外控方擬就黎申請沒收令，將於2023年1月27日處理。

▲ 黃偉強今被裁定欺詐罪成。（梁偉榮攝）

黎及黃同被控1項欺詐罪，經修訂控罪指，他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，連同周達權及其他人向香港科技園公司隱瞞，將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並非按科技園公司與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月25日所訂的租契而使用。

黎另控1項欺詐罪，控罪指黎於1998年4月1日至2015年12月31日期間，連同其他人向香港工業邨公司（現稱香港科技園公司）隱瞞， 上述處所並非按日期為 1995 年10月24日的提案計劃書、工業邨公司與蘋果日報印刷有限公司於1995年10月24日所訂的租契協議，及雙方於1999年5月25日所訂的租契而使用。

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記者：梁錦麟