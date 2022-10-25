【排便習慣】大便時間不宜超過7分鐘　醫生教健康排便5大原則

▲ 大便時間不宜超過7分鐘，醫生教健康排便5大原則。（iStock圖片）

去廁所都大有學問！不少人排便後會使用濕紙巾擦拭，但清潔過度可能會引致肛門痕癢等問題，台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓近日在Facebook專頁發文，分享有關排便及肛門、私處清潔的5大原則。

1.由前往後擦，勿由後往前擦

鍾醫生指出，女性生理上，肛門和陰道、尿道是鄰居，由後往前擦，有機會將糞便中的細菌往前帶到尿道周邊。

有些女患者的痔瘡長期脫垂、甚至將內黏膜翻出肛門、終年濕黏，這時候便應該考慮處理痔瘡問題。

2.濕紙巾未必適合每個人

肛門痕癢時，不要用任何私處潔膚液、肥皂或沐浴乳清潔，因為會愈洗愈乾，容易讓皮膚受傷，濕紙巾或濕廁紙非常方便，但如果使用了一陣子之後，感覺肛門痕癢，應考慮是否適合自己。

鍾醫生表示，再好、再天然的成分都有機會引起部分人過敏，如想濕擦又擔心濕紙巾不合適，建議可用廁紙巾沾水。

3.痕癢可能是皮膚太乾或洗得太乾淨

不少病人本身有過敏性鼻炎或異位皮膚炎等過敏體質，每當轉季或天氣較乾燥時，肛門便會痕癢，並誤以為是清潔不乾淨，於是陷入過度清潔、愈洗愈癢的循環。

鍾醫生表示，肛門的皮膚像稚嫩的嘴唇，有點濕潤、有點油脂，當肛門特別痕癢時，如廁後可用溫涼水清洗、輕輕按乾，避免對皮膚造成傷害，清潔後可塗抹凡士林。

4.勿在馬桶上蹲坐超過5至7分鐘

調整如廁的姿勢，有助在7分鐘內順暢排便。鍾醫生建議在腳下墊一個有高度的凳子，讓大腸轉彎時的曲度被拉直，會較易排便。當排便愈順暢，肛門便不會腫脹、有異物、脫垂。

她又舉例，無論是一天大便三次，還是三天大便一次，都是正常的，切勿為了跟隨別人的排便頻率而蹲坐馬桶。

5.如經常要用力排便，可能是便秘

沒有便意，且持續幾天未排便時，可多攝取容易帶動便意的非水溶性膳食纖維，藉由纖維增加糞便體積來刺激腸壁，有效幫助排便。當有便意，但糞便硬、無法排出時，則要改為多攝取水溶性膳食纖維，增加糞便內含水的膠狀成份，亦為腸道好菌提供足夠的養分運作，有效軟便。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」。

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責任編輯：羅嘉欣