【免針紙案】消息：行會討論修例　賦權醫衞局長廢除約1.6萬張免針紙

▲ 消息指行會通過修例 賦權醫衞局長廢除免針紙

消息指，行政會議今日（25日）討論修改《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），可賦權醫務衞生局長廢除可能是虛假的免針紙效力，政府短時間內公布，將即時生效。

特首李家超今早出席行會前指，就有關免針紙司法覆核裁決，港府將很快有決定及結果，並感謝醫衞局及律政司近日所做的分析工作。他又強調政府有數個原則，政府一直依法行事，確保醫務健康得迅速保護，行事有法律基礎，對違反專業操守行為，會追究責任。

郭卓堅就醫衞局局長不接受由7名被捕醫生涉發出之2萬張問題「免針紙」申請司法覆核。法官上周五（21日）頒下判詞，裁定郭卓堅勝訴，法官指政府無權推翻涉事「免針紙」，頒令撤銷決定，政府一方兼須付訴費。詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文