【虛假資料】涉「洪門宴」虛報行蹤否8罪　王詩雅擬召專家證新冠影響記憶力

▲ 涉「洪門宴」虛報行蹤否8罪，王詩雅擬召專家證新冠影響記憶力。（資料圖片）

全國人大代表洪為民於第5波疫情期間，在灣仔一餐廳舉行逾百人生日宴，多名高官亦有份出席，部分人士其後確診，爆發「洪門宴群組」。席上客榮源茶行太子女、廠商會青年委員會委員王詩雅，涉虛報赴宴後行蹤，被票控「明知而向獲授權人員或衞生主任提供虛假的資料」等8罪，今（25日）於九龍城裁判法院否認所有控罪。辯方指擬傳召醫學專家解說新冠肺炎後遺症對記憶力的影響，由於需時物色專家人選，故申請押後，裁判官終將案件押後至12月20日作審前覆核。

被告王詩雅（37歲），被票控1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求罪，以及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即沒有提供自己於2021年12月15日至30日的出行紀錄，以及訛稱其於2022年1月3日至4日期間的行蹤。

王於上次聆訊時僅委托律師代表出庭，今親身到庭應訊，王否認所有控罪。控方透露擬傳召10名證人，將依賴閉路電視片段、5份警方會面紀錄及銀行誓章舉證。

辯方表示將索取醫學報告，擬傳召2名事實證人及1名醫學專家。辯方指，將依賴專家解說新冠肺炎後遺症對記憶力的影響，但由於議題屬新的研究領域，目前仍在物色人選，希望押後至2023年1月作審前覆核，有望屆時匯報情況，控方則以拖延太久為由反對。

暫委裁判官陳安婷聽罷陳詞後，將案件押後至12月20日作審前覆核，並促辯方盡快物色專家，屆時並須向控方提供醫學報告。

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記者：陳曉欣