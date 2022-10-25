【兒童打針】5大接種疫苗常見副作用　醫生教正確處理方法紓緩不適

▲ 接種疫苗常見5項副作用，醫生教正確處理方法減少不適。

卡介苗、乙型肝炎、肺炎球菌、德國麻疹、水痘等疫苗都是本港小朋友在嬰幼兒階段要接種的，另有爸媽選擇為小朋友安排打流感針、新冠肺炎針等等。有家長擔心小朋友接種疫苗會出現一些副作用，究竟常見會有甚麼副作用呢？如果有不適可以怎樣？兒科醫生解答各位爸媽的提問。

5項接種疫苗常見副作用

台灣兒科醫生歐淑娟在網站及facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」分享帖文，有關孩子打完疫苗後要注意的事，當中提及曾被家長問及「打完會不會發燒？會過敏嗎？」，歐醫生列出5項常見的副作用和解決之道給家長們參考。

最新影片︰

1. 有發燒要就醫

打流感疫苗後，有些人身體可能會感到些微不舒服，但比較少人真的高燒。萬一發燒了，歐醫生認為感冒或是確診的可能在現階段還是大於疫苗副作用的可能性，因此請家長務必帶孩子就醫。

2. 局部痠痛常見

打針處疼痛是最常見的副作用，但多半侷限在打針的手臂，而且不影響活動，一切生活包括上學工作都可照常。真的很痛的話可以冰敷，但注意不要冰過頭凍傷就好。而特別用手負重的運動，可能要考慮暫停1至2天，例如歐醫生之前嘗試的倒立課，在打完COVID-19疫苗後就先暫停一次。

3. 皮膚紅疹常見

打完疫苗有些人會皮膚發紅，甚至感覺注射部位熱熱的，這很常見，但無大礙，不需要治療或擦藥就會自然恢復如常。少數人可能產生蕁麻疹，這種情形則建議就醫治療。

4. 輕微腹瀉

打完疫苗後，有些人會微微拉肚子，這也是蠻常見的狀況，不過也不需要特別治療，會自然痊癒。建議可以適量補充益生菌、吃蘋果，幫助身體更快恢復如常；此時請記得飲食原則，宜多蔬果、該忌口的忌口。

5. 頭痛關節痛疲倦

各種疫苗都可能產生這一類頭痛、痠痛、關節痛、疲倦的副作用，像這次歐醫生自己接種帶狀皰疹疫苗，除了微燒、經歷了36小時的各種痛和累，如果要上班上學的人，可以考慮吃點止痛藥，不過這些狀況其實只需要多休息就好。

最後歐淑娟醫生提醒各位爸爸媽媽，秋冬是各式感冒病毒橫行的季節，聖誕節至農曆年前後更是流感高峰期，宜盡早帶孩子、長輩前往醫院診所接種流感疫苗之外，也別忘了照顧自己，可以考慮自費接種流感疫苗。

內容獲「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」授權轉載報道，原文可【按此】查看。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕