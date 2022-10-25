【全日面授】教育局放寬小學全日制 7成學生接種兩針12月可全日面授

▲ 小學若兩劑接種率達7成，12月1日起可恢復全日面授。

教育局今日向全港中小學發通告公布面授課堂安排，放寬小學全日制面授的條件，全校學生完成兩劑疫苗的接種率達7成，可申請於12月1日恢復全日面授，幼稚園則暫時未有定案。

教育局文件指，小學生的接種率正穩步上升， 現時5至11歲學童接種第二劑2019冠狀病毒病疫苗的比率已超過七成。為讓小學生逐步回復正常的校園生活，由2022年12月1日起，若個別小學（包括特殊學校的小學部）全校或該個別級別已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生 達到全校可接種疫苗的學生人數的70%或以上，可向教育局提出申請，教育局會按這些學校的實際情況，讓有關學校為全校或該個別級別安排全日面授課堂。

此外，教育局將暫緩實施於8月30日的信件中所公布有關在2022年11月1日起實施的接種率要求。現時的全日面授課堂的安排(即全校或該個別級別已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生人數達 90%或以上，可向教育局提出申請全日面授課堂)將維持直至2023年1月31日止，而已為全校或個別級別申請全日面授課堂的中學無須重新遞交申請。

教育局早前向全港中學發信，如有意於11月1日起恢復全日面授課堂，全校或個別級別學生須有9成人完成接種三劑疫苗，否則只能維持半日面授課。

有小學接種率未達7成冀復課

佛教林炳炎紀念學校許定國校長表示，根據學期初的统計，在學童注射兩針或以上疫苗方面，學校現有超過五成接種率。今次局方進一步更新回復全天面授的指引，學校會在未來兩天再作全校統計，看看能否達到七成的要求，為全天面授作好準備。學校希望盡快回復全天面授課，讓學生的身、心、靈健康成長，同時也能減輕父母照顧小朋友的壓力。



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記者：鄺嫻