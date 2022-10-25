【美國研究】新冠康復者患心臟病風險大增　確診一周後血栓機率增21倍

▲ 引發心臟病再添高危因素：確診新冠一年後仍具8成風險患血栓。

曾確診新冠肺炎者伴隨不少後遺症，有最新研究顯示，確診過新冠肺炎的人，罹患心臟病的機率大增，比長期吸煙的人更危險。

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台灣心臟內科醫師劉中平在FB專頁指出，患心臟疾病的高危因素，除了吸煙、高血壓、糖尿病等心血管疾病風險，現有研究指出，曾確診感染新冠病毒的患者有高風險患上心臟疾病。根據美國心臟學會在今年發表的報告，針對英國4千8百萬人研究顯示，人在罹患新冠肺炎後，發生動脈和靜脈血栓的機率明顯增高，且風險性會持續一年之久。另外，瑞典也早在2021年就發現確診人士患心肌梗塞和腦中風的危險會增加。

動脈血栓發病機率比常人增21倍

確診新冠肺炎者在一週內發生動脈血栓的機會會比普通人增加21倍，還可能發生心肌梗塞、腦中風、眼中風、脊椎動脈栓塞情況。直至確診後49週，風險仍會比沒有確診的人增三成以上風險。

另外，患者在確診一週後有機會發生靜脈栓塞，機率增33倍，還可能伴隨肺栓塞、肝臟栓塞、腦栓塞、下肢靜脈栓塞的情況。即使待49周後，仍然有80%以上患病風險。

劉中平坦言，此研究結果反映曾確診者的高危程度比長期吸煙族群更嚴重。一旦染疫，健康可能受長期不良影響。他表示，雖然國外醫生建議確診後患者須評估發生心血管疾病的風險，並考慮給予預防性藥物治療。不過，他鼓勵目前最重要的仍是接種新冠肺炎疫苗；盡量不要染疫，就能減少風險。

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責任編輯：羅嘉欣