【勇者鬥惡言】揮真劍雪地打鬥連場　葉巧琳打到傷痕纍纍

▲ 葉巧琳（Mischa）新唱《勇者鬥惡言》。

歌手葉巧琳（Mischa）以遊戲世界《The Odyssey of Freya》作主題的音樂Project ，在上回以《人間英靈》作序曲，歌頌迎難而上的Fighting Spirit，今回《勇者鬥惡言》集中講述高中生欺凌事件，MV中Mischa親身上陣打鬥連場，為高中生揮走怨恨。



打RPG Game當然要過五關斬六將，來能過關「升呢」，這次《勇者鬥惡言》就是高中生的「升呢」故事。高中生Eris在學校受到欺凌，Mischa在《The Odyssey of Freya》中作為鎮守英靈殿的女神Freya，於是召喚Eris到虛擬世界，一同破解困局。

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打鬥場面

Mischa說：「藉著呢個故仔，我哋想探討現實世界裡面，好多人都做緊一啲自己認為啱，又或者相信嘅事情，但卻承受不同人嘅批評、攻擊甚至欺凌，我好希望可以透過呢首歌，鼓勵大家攞出勇氣，堅守自己信念。在高中生的故事裡，最大的勇氣就是原諒、寬恕，以德報怨，因為若以報復的心態還擊，這只會變成一個循環，世上只會愈來愈多Haters。」



來到虛擬世界，Mischa與Eris在雪地上與武士對決，以象徵擺脫心魔的過程。比起《人間英靈》，今次Mischa在MV中挑戰更多的動作場面，使出更多的招數：「我哋再次搵武術指導阿慈教我，本來想學多幾堂，但工作太忙冇時間，好彩上次學咗啲基本功仲記得，所以只係上咗一堂，就去拍MV。」

今次的故事發生在雪地上面，比起上回在暗黑的雨中作戰，很多場口都予人潔淨感覺，所以每個細節都要做得更仔細，例如武打場面就要更乾淨、俐落。

Mischa說：「今次最大困難係想將啲動作做得更細緻，因為上次《人間英靈》好多片段見我攞把刀都唔穩，好多搖晃，所以好多畫面都用唔到，所以招數上好多都變咗係雙手揸刀，同埋好多shot串連畀大家睇唔同嘅招數，可以做到緊湊啲到肉啲，我自己睇Playback就好滿意喇！」

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拍攝困難

拍攝上另一大困難，就是場景上鋪滿銀鹽以製造雪地場景，但地面就因此變得很滑，Mischa拍第一Take動作就已經跌在地上，但她未有半點怨言，Mischa說：「跌落地時係刮肉，拍完MV兩個膝頭已經紅晒。」

另外因為今次多用真劍，十分墜手，Mischa拍完MV手臂的肌肉已見痛：「一來真劍較重，加上握劍位置會反復磨到食指下面骨位，都幾痛㗎！」

不過論最危險，還要數Mischa要用真劍擋住來勢洶洶的高中生Eris揮劍的一下，然後再拖走那一幕。

Mischa解釋道：「因為扮演武士嘅阿慈跪正喺前面，所有動作都好近佢，我真係好驚整親佢，好慶幸今次冇人受傷！」而愛美的Mischa更謂，今次因為只需瘋狂對打，不用穿保護衣吊威吔，又不用淋雨由頭濕到落腳妝都溶掉，卒之可以又靚又Slim地拍MV！

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