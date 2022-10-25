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【立即收藏】八達通一拍最多慳4元　即睇全港24個九巴優惠站地點

社會 16:22 2022/10/25

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(九巴FB)

九巴與大專院校早前合作推出的「九巴優惠站」優惠大受乘客歡迎，乘客只要到各區優惠站拍一拍八達通，即可享有1元至最高4元車費優惠，優惠站地址最近更擴展至大專院校以外的地點。

九巴優惠站

  • 成人／學生八達通乘客均適用

所有持有成人和學生八達通卡的乘客，均可使用大專優惠站和九巴優惠站，有關優惠適用於全港逾400條路線，包括常規路線、馬場專線、通宵線、由九巴營運的過海線、口岸線以及假日特別線。（路線K12、K14、K17、K18除外）

優惠領取方法

大專優惠站 一拍慳$2至$4

乘客於設置於全港大專院校內的「九巴優惠站」拍卡後，在同一個工作天以該八達通乘搭任何九巴路線，可獲得$2車費優惠。若採用「先搭後拍」形式，更可減多$2，獲得$4車費優惠！使用成人／學生八達通卡的乘客，乘搭第一程九巴後，只需於同一個工作天內到「九巴優惠站」拍卡，及後以同一張八達通乘搭第二程九巴，

九巴優惠站 先拍後搭

設置於全港不同地區的「九巴優惠站」採用「先拍後搭」形式，使用成人／學生八達通卡的乘客，乘搭第一程九巴後，只需於同一個工作天內到「優惠站」拍卡及以該卡乘搭第二程九巴，便可獲$1至最多$2的車費優惠。

全港「九巴優惠站」地址

九巴優惠站

  • 將軍澳 Ocean PopWalk海天晉滙 一樓近106號鋪（$2優惠）
  • 粉嶺 山麗苑 山麗苑巴士站 近站長室（$1優惠）
  • 觀塘 裕民坊YM²商場 一樓115號舖「KMB客務站」（$1優惠）
  • 美孚 曼坊一樓 近101B號舖（$1優惠）
  • 九龍 清真寺地下（$1優惠）

大專優惠站

港島區

  • 香港演藝學院：地下電梯大堂
  • 香港大學：連接梁銶琚樓及鈕魯詩樓的通道
  • 香港樹仁大學：樹仁大學宿舍文康大樓1樓
  • 香港專業教育學院（摩理臣山）：主樓地下大堂內門旁邊

九龍區

  • 香港理工大學：VA座平台
  • 香港浸會大學：逸夫行政樓入口
  • 香港都會大學：正校園郭德勝樓（C座）0樓平台
  • 香港專業教育學院（黃克競）：地下幸福街出口旁
  • 職業訓練局九龍灣大樓：地下學生廣場

新界區

  • 嶺南大學：康樂樓地下
  • 香港科技大學：科大廣場
  • 香港教育大學：大埔校園教學大樓南翼B1座地下
  • 香港中文大學：范克廉樓地下庭園
  • 香港中文大學：伍何曼原樓五樓大堂
  • 香港恒生大學：學院禮堂地下有蓋平台
  • 香港專業教育學院（青衣）：一樓B座圓形廣場
  • 香港專業教育學院（沙田）：地下028室外
  • 香港專業教育學院（屯門）及青年學院（屯門）：LG 走廊（近載貨升降機）
  • 香港知專設計學院及香港專業教育學院（李惠利）：香港專業教育學院（李惠利）地下

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責任編輯：余思嵐

 

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