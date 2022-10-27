【週末好去處】文華東方酒店秋冬季住宿度假計劃 奢華住宿+米芝蓮美食+護膚療程
踏入年尾，不妨好好犒賞一下努力打拼的自己，「叉足電」再全情投入工作。如果未能到外地旅遊，在港Staycation都是不錯的選擇。香港文華東方酒店推出秋冬季住宿度假計劃，一個地方可以體驗奢華住宿、歎盡米芝蓮星級美食、水療及護膚療程。
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「ARMANI住宿計劃」
與意大利時尚品牌Emporio Armani推出一系列奢華住宿體驗及ARMANI禮遇。定價由每晚港幣2,600元*起，每間客房可免費獲贈禮遇包括：
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|Emporio Armani 手提袋 （價值港幣 1,000元）
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|換領卡乙張，凡購物滿指定金額可換領品牌禮品 （價值港幣2,000元）
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|換領卡乙張，凡購物滿指定金額可換領品牌禮品 （價值港幣1,000元）
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|以港幣 1,180元優惠尊享 Armani Beauty 美容護理服務乙次（可於服務當日全數換領產品）
|5
|換領卡乙張以尊享Armani/Fiori 購物禮遇
每間文華閣客房或套房可免費獲贈：
|1
|Giorgio Armani 香水一支 （價值HKD 275）
|2
|Emporio Armani 手提袋 （價值港幣 1,000元）
|3
|換領卡乙張，凡購物滿指定金額可換領Giorgio Armani禮品 （價值港幣4,000元）
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|換領卡乙張，凡購物滿指定金額可換領Emporio Armani禮品 （價值港幣2,000元）
|5
|以優惠價港幣 1,180元尊享 Armani Beauty 美容護理服務乙次（可於服務當日全數換領產品）
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|換領卡乙張以尊享Armani/ Fiori 購物禮遇
所有住宿亦包括：
- 於快船廊或 Café Causette享用每日雙人早餐
- 三道菜雙人晚餐套餐，可選擇於客房/套房內或Café Causette享用
- 文華閣客房或套房之賓客可專享雙人文華閣專屬禮遇
*以上價目另收10%服務費。
預訂及住宿計劃詳情：瀏覽酒店網頁、致電 +852 2522 0111或電郵
EMPORIO ARMANI下午茶
與Emporio Armani合作推出下午茶，以慶祝品牌推出2022秋冬系列。甜點：黑加侖子法式劇院蛋糕、焦糖香梨慕絲、栗子雲呢拿泡芙、橘子白朱古力忌廉和覆盆子朱古力雲呢拿脆餅。鹹點方面，設有一系列三文治。另有新鮮焗製鬆餅，搭配玫瑰花果醬及牛油忌廉。
推廣期間，享用「EMPORIO ARMANI下午茶」可獲贈一套四張的換領信，憑信可於ARMANI旗下品牌指定專門店專享多元化體驗，包括一對一服裝指導、免費限量版手提袋、護膚品試用裝及購物優惠。
詳情
地址： 酒店閣樓的快船廊
供應時間：星期一至星期五下午2時30分至5時；星期六及公眾假期下午2時至5時；星期日下午3時30分至5時。
其他優惠： 可額外以每位HK$180元享用Moët and Chandon Grand Vintage 2013香檳一杯或以額外每位HK$220元享用Moët and Chandon Grand Vintage 2013粉紅香檳一杯
定價：港幣888元（2人），另收加一【按此了解更多】
訂座：致電+852 2825 4000或電郵
米芝蓮星級粵菜
由中菜行政總廚黃永強師傅主理，主打精緻經典粵菜。當中包括，嶄新招牌菜式如：極品魚湯泡龍蝦球、豆酥煎北海道大元貝、及將近失傳的松茸戈渣、懷舊功夫鴨腳包及圍村扣肉等。
另外，大家更可選擇於用餐時搭配葡萄酒和茗茶，如酒店自家調製的野生菊花烏龍茶等。另有手工製的水果米酒、傳統的開胃酒、雞尾酒等。
詳情
地址： 酒店25樓文華廳
供應時間： 午市及點心： 週一至週五中午12時至下午2時30分，週六及週日上午11時30分至下午3時； 晚市時段為每日晚上6時30分至10時。
訂座：請致電+852 2825 4003或電郵
護膚療程
文華水療中心推出以德國領先護膚品牌QMS Medicosmetics專注抗衰老膠原蛋白系列，治療可修復皮膚、重新平衡和消除刺激，從而煥活肌膚。
|療程
|功用
|定價*
|純氧面部護理（90 分鐘）
|改善皮膚氧氣供應，促進更深層的皮膚循環並刺激再生過程，使皮膚容光煥發。
|平日：HK$2,750
|週末：HK$ 2,900
|膠原蛋白再生面部護理（90 分鐘）
|恢復和活化肌膚，同時顯著提高水分含量，讓肌膚得到滋養和減少細紋。
|平日：HK$2,850
|週末：HK$3,000
|ALPHA REVITAL 煥活面部護理（60 分鐘）
|刺激肌膚新陳代謝、去除皮膚表層角質和補充水分。
|平日：HK2,100
|週末：HK 2,250
|EPIGEN DEPUFF面部排毒護理（60 分鐘）
|減少浮腫和黑眼圈出現，並使用陶瓷激活工具刺激皮膚自身的排毒系統，使眼部周圍皮膚得到充分休息。
|平日：HK$ 2,200
|週末：HK2,350
|深層毛孔清潔護理（60 分鐘）
|有效滋養肌膚及去除雜質，讓肌膚保持健康、平衡和深層水潤。
|平日：HK$2,050
|週末：HK2,200
*需加收 10% 服務費
查詢或預約各項療程：請致電+852 2825 4888或電郵
HydraFacial護膚療程
以Vortex-Fusion真空渦旋技術，清潔肌膚、去除角質及滋潤皮膚和頭皮，治療油性皮膚及堵塞問題。
|療程
|功用
|定價*
|皇牌 HydraFacial™ 護膚療程（45分鐘）
|潔膚除垢，溶解老化角質，高效保濕，深層注入抗氧化精華及蛋白多肽以煥活新肌。
|HK$1,800
|豪華 HydraFacial™ 護膚療程（60分鐘）
|深層清潔，同時度身調配個人化精華解決皮膚問題，促進皮膚再生。
|HK$2,300
|臻選HydraFacial™ 護膚療程（75分鐘）
|清除毒素並促進面部血液循環，配合深層清潔，同時度身調配個人化精華以解決皮膚問題。
|HK$2,800
|HydraFacial™ 頭皮護理
|潔淨、刺激頭皮和滋潤放鬆的3步過程讓秀髮更顯健康豐盈。
|HK$3,800
*以上價格須另收加一服務費。
查詢或預約各項療程：請致電文華髮廊+852 2825 4800 或電郵；文華理髮店 +852 2825 4088或電郵
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責任編緝：張懿慧