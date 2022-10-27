【週末好去處】文華東方酒店秋冬季住宿度假計劃　$2,600起享奢華住宿+早晚餐+護膚療程

▲ 香港文華東方酒店推出一系列住宿計劃。(圖片由品牌提供)

踏入年尾，不妨好好犒賞一下努力打拼的自己，「叉足電」再全情投入工作。如果未能到外地旅遊，在港Staycation都是不錯的選擇。香港文華東方酒店推出秋冬季住宿度假計劃，一個地方可以歎盡米芝蓮星級美食、水療和護膚療程以及體驗奢華住宿。

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「ARMANI住宿計劃」

▲ 城市景套房。(圖片由品牌提供)

與意大利時尚品牌Emporio Armani推出一系列奢華住宿體驗及ARMANI禮遇。定價由每晚港幣2,600元*起，每間客房可免費獲贈禮遇包括：

1 Emporio Armani 手提袋 （價值港幣 1,000元） 2 換領卡乙張，凡購物滿指定金額可換領品牌禮品 （價值港幣2,000元） 3 換領卡乙張，凡購物滿指定金額可換領品牌禮品 （價值港幣1,000元） 4 以港幣 1,180元優惠尊享 Armani Beauty 美容護理服務乙次（可於服務當日全數換領產品） 5 換領卡乙張以尊享Armani/Fiori 購物禮遇

每間文華閣客房或套房可免費獲贈：

1 Giorgio Armani 香水一支 （價值HKD 275） 2 Emporio Armani 手提袋 （價值港幣 1,000元） 3 換領卡乙張，凡購物滿指定金額可換領Giorgio Armani禮品 （價值港幣4,000元） 4 換領卡乙張，凡購物滿指定金額可換領Emporio Armani禮品 （價值港幣2,000元） 5 以優惠價港幣 1,180元尊享 Armani Beauty 美容護理服務乙次（可於服務當日全數換領產品） 6 換領卡乙張以尊享Armani/ Fiori 購物禮遇

所有住宿亦包括：

於快船廊或 Café Causette享用每日雙人早餐

三道菜雙人晚餐套餐，可選擇於客房/套房內或Café Causette享用

文華閣客房或套房之賓客可專享雙人文華閣專屬禮遇

*以上價目另收10%服務費。

預訂及住宿計劃詳情：瀏覽酒店網頁、致電 +852 2522 0111或電郵

EMPORIO ARMANI下午茶

▲ 「EMPORIO ARMANI下午茶」。(圖片由品牌提供)

與Emporio Armani合作推出下午茶，以慶祝品牌推出2022秋冬系列。甜點：黑加侖子法式劇院蛋糕、焦糖香梨慕絲、栗子雲呢拿泡芙、橘子白朱古力忌廉和覆盆子朱古力雲呢拿脆餅。鹹點方面，設有一系列三文治。另有新鮮焗製鬆餅，搭配玫瑰花果醬及牛油忌廉。

推廣期間，享用「EMPORIO ARMANI下午茶」可獲贈一套四張的換領信，憑信可於ARMANI旗下品牌指定專門店專享多元化體驗，包括一對一服裝指導、免費限量版手提袋、護膚品試用裝及購物優惠。

詳情

地址： 酒店閣樓的快船廊

供應時間：星期一至星期五下午2時30分至5時；星期六及公眾假期下午2時至5時；星期日下午3時30分至5時。

其他優惠： 可額外以每位HK$180元享用Moët and Chandon Grand Vintage 2013香檳一杯或以額外每位HK$220元享用Moët and Chandon Grand Vintage 2013粉紅香檳一杯

定價：港幣888元（2人），另收加一【按此了解更多】

訂座：致電+852 2825 4000或電郵

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米芝蓮星級粵菜

▲ 米芝蓮星級食府文華廳。(圖片由品牌提供)

由中菜行政總廚黃永強師傅主理，主打精緻經典粵菜。當中包括，嶄新招牌菜式如：極品魚湯泡龍蝦球、豆酥煎北海道大元貝、及將近失傳的松茸戈渣、懷舊功夫鴨腳包及圍村扣肉等。

▲ 極品魚湯泡龍蝦球（港幣588元) 。選用星斑魚骨，並以猛火熬製三小時製成鮮甜香濃的魚湯。把本地龍蝦焗至半熟，再加入至魚湯中烹煮。黑魚子經脫水後被捲起並冷藏一晚成為黑魚子棒，然後於上菜時在桌前刨碎加入菜式。以清酒及茅台酒醃製過的三文魚子則帶來鮮甜味道。(圖片由品牌提供)

另外，大家更可選擇於用餐時搭配葡萄酒和茗茶，如酒店自家調製的野生菊花烏龍茶等。另有手工製的水果米酒、傳統的開胃酒、雞尾酒等。

詳情

地址： 酒店25樓文華廳

供應時間： 午市及點心： 週一至週五中午12時至下午2時30分，週六及週日上午11時30分至下午3時； 晚市時段為每日晚上6時30分至10時。

訂座：請致電+852 2825 4003或電郵

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護膚療程

▲ 文華水療中心的水療套房。(圖片由品牌提供)

文華水療中心推出以德國領先護膚品牌QMS Medicosmetics專注抗衰老膠原蛋白系列，治療可修復皮膚、重新平衡和消除刺激，從而煥活肌膚。

療程 功用 定價* 純氧面部護理（90 分鐘） 改善皮膚氧氣供應，促進更深層的皮膚循環並刺激再生過程，使皮膚容光煥發。 平日：HK$2,750 週末：HK$ 2,900 膠原蛋白再生面部護理（90 分鐘） 恢復和活化肌膚，同時顯著提高水分含量，讓肌膚得到滋養和減少細紋。 平日：HK$2,850 週末：HK$3,000 ALPHA REVITAL 煥活面部護理（60 分鐘） 刺激肌膚新陳代謝、去除皮膚表層角質和補充水分。 平日：HK2,100 週末：HK 2,250 EPIGEN DEPUFF面部排毒護理（60 分鐘） 減少浮腫和黑眼圈出現，並使用陶瓷激活工具刺激皮膚自身的排毒系統，使眼部周圍皮膚得到充分休息。 平日：HK$ 2,200 週末：HK2,350 深層毛孔清潔護理（60 分鐘） 有效滋養肌膚及去除雜質，讓肌膚保持健康、平衡和深層水潤。 平日：HK$2,050 週末：HK2,200

*需加收 10% 服務費

查詢或預約各項療程：請致電+852 2825 4888或電郵

HydraFacial護膚療程

以Vortex-Fusion真空渦旋技術，清潔肌膚、去除角質及滋潤皮膚和頭皮，治療油性皮膚及堵塞問題。

療程 功用 定價* 皇牌 HydraFacial™ 護膚療程（45分鐘） 潔膚除垢，溶解老化角質，高效保濕，深層注入抗氧化精華及蛋白多肽以煥活新肌。 HK$1,800 豪華 HydraFacial™ 護膚療程（60分鐘） 深層清潔，同時度身調配個人化精華解決皮膚問題，促進皮膚再生。 HK$2,300 臻選HydraFacial™ 護膚療程（75分鐘） 清除毒素並促進面部血液循環，配合深層清潔，同時度身調配個人化精華以解決皮膚問題。 HK$2,800 HydraFacial™ 頭皮護理 潔淨、刺激頭皮和滋潤放鬆的3步過程讓秀髮更顯健康豐盈。 HK$3,800

*以上價格須另收加一服務費。

查詢或預約各項療程：請致電文華髮廊+852 2825 4800 或電郵；文華理髮店 +852 2825 4088或電郵

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責任編緝：張懿慧