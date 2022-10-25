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【2區污水陽性】涉屯門良景邨及大潭曼克頓花園等　港府派10萬個快測包

社會 16:35 2022/10/25

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(資料圖片)

政府今日（25日）表示，屯門及南區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約十萬五千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
屯門區 — 良景邨、樂翠街與青泰路附近一帶住宅（按附件

南區 — 香港仔大道附近一帶住宅（按附件）、曼克頓花園及田灣邨


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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