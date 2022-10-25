【美麗戰場劇透】第17集劇情預告　振宇代家寶向一言提出解約

▲ 《美麗戰場》

TVB劇《美麗戰場》由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演，第16集講到振宇向家寶道出自小與國棟種下的一根刺。

第17集 (25/10)

一言要家寶涉獵歌唱範疇，縱使家寶拒絕，他仍一意孤行，令家寶萌生解約念頭。

琳琳發現家寶沒有前往工作地點，一言透過新聞報道，得悉家寶下落。

振宇代家寶向一言提出解約，一言索價3億元，家寶透過靜兒取得一言的把柄，要脅他答應解約，一言卻反客為主，並提醒家寶勿再相信靜兒。

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