【美麗戰場劇透】第17集劇情預告 振宇代家寶向一言提出解約 娛樂 14:01 2022/10/25 分享： 分享： 熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 《美麗戰場》 TVB劇《美麗戰場》由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演，第16集講到振宇向家寶道出自小與國棟種下的一根刺。 第17集 (25/10) 一言要家寶涉獵歌唱範疇，縱使家寶拒絕，他仍一意孤行，令家寶萌生解約念頭。 琳琳發現家寶沒有前往工作地點，一言透過新聞報道，得悉家寶下落。 振宇代家寶向一言提出解約，一言索價3億元，家寶透過靜兒取得一言的把柄，要脅他答應解約，一言卻反客為主，並提醒家寶勿再相信靜兒。 最新影片推介：關楓馨專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 17:05 2022/10/21 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 今日 13:12 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 今日 15:38 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 你可能感興趣 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 17:05 2022/10/21 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 今日 13:12 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 今日 15:38 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 美麗戰場 電視劇 TVB