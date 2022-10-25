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【公務員】新版公務員守則刪「政治中立」 　楊何蓓茵：做事須不偏不倚

政治 17:11 2022/10/25

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楊何蓓茵表示，公務員需要不偏不倚，不受政治取向的限制 （資料圖片）

新一份《施政報告》提出更新《公務員守則》，公務員事務局長楊何蓓茵今日（25日）表示，在新版公務員守則中，不會再用「政治中立」，會解釋公務員做事需不偏不倚，不受政治取向限制。

楊何蓓茵今日（25日）出席立法會一個委員會，介紹《施政報告》相關政策。她表示，預計明年第一季會發出新《公務員守則》草擬版本。

新民黨議員黎棟國希望政府可詳盡解釋何為「政治中立」。楊何蓓茵表示，新的《公務員守則》將不會再用「政治中立」這個名詞，會解釋公務員需要不偏不倚，不受個人政治取向的限制。她指，除了少數公務員，其他公務員可以加入政黨，有其政治信念，但不能影響工作，要公平公正。

政治中立不能作為不執行政府決定的藉口，公務員必須對政府盡忠職守，提供意見時要客觀、基於事實。不可以受自己的政治取向影響。

對於施政報告中提到強化公務員賞罰制度，楊何蓓茵表示，非常重視公務員的品行操守，絕不姑息少數違法違紀人員，她又稱，未來要做好「賞」的文化，但不會用獎金獎賞，認爲「行政長官表揚榜」獎勵計劃可以起到示範作用，相信可以定期每3至6個月表揚一次。

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責任編輯:趙居逸

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