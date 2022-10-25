【教師釘牌】年底推操守指引擬設釘牌年期　蔡若蓮：違國安法或品格問題難證改善

▲ 教育局局長蔡若蓮表示，《教師專業操守指引》將訂明教師應具的專業能力和個人操守規範。（資料圖片）

施政報告提到《教師專業操守指引》將於今年底推出，教育局局長蔡若蓮今日（25日）表示，指引將訂明教師應具的專業能力和個人操守規範，如有教師違反指引，最嚴重會被取消教師註冊資格（即釘牌），未來會加入釘牌年期，例如為期3年，讓已有改善的教師申請重新註冊，強調局方非從政治立場考慮，但如涉違反港區國安法或品格問題，則難以證明如何改善。

蔡若蓮表示，未來釘牌會加入年期，如教師因專業能力不足而被釘牌，如經過進修證明其教育專業能力及態度有改善，相關專責小組會審視是否容許該教師重新註冊，估計可為釘牌設3年期限，「一來給予足夠時間老師改進，另一方面不會離開前線太久。」

不過，蔡若蓮形容教師行業特別，需與時並進，故不能一概而論，例如涉及法例或品格問題等，則難以證明如何改善，「不是政治問題，例如違反了香港國安法，或在品格上如辱罵或欺凌學生，我們覺得如果從品格上，很難去證明如何可以在道德上符合作為老師的標準。這些行為如果去到一個地步，要取消註冊是相當嚴重，我們是從守護學生福祉的角度出發，不能讓學生承擔這些風險。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅